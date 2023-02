El dramático pedido de un papá tras el sorpresivo cierre de un colegio en Lanús: "Nadie piensa en los chicos"

El relato de las familias en el colegio tomado en Lanús

"Nosotros a partir de hoy empezamos a acampar. Los inspectores nos dijeron que estemos tranquilos. Pero ahora no sabemos nada", relató.

Según el relato de las familias, desde septiembre no se pagan los sueldos y el colegio tiene 250 chicos matriculados. Sin embargo, ante la incertidumbre a pocas semanas del inicio de clases, la gente se está yendo.

Colegio Espiritu Santo.webp Hay temor por el cierre del colegio Espíritu Santo de Lanús.

"Siempre sospechamos porque las dueñas no aparecen. Estamos en febrero y los maestros siguen sin cobrar. En La Plata nos garantizaron el ciclo lectivo, pero pido que alguien de la cara. Estamos a 8 de febrero y no se puede entrar al colegio. Nadie aparece por acá. El colegio necesita la ayuda del obispado y de la Iglesia. Yo no entiendo más nada", fue el pedido desesperado del papá.