"Mientras Juli (su hija) abría su regalito de Reyes a las 9 de la mañana, su mamá me llama casi sin voz (está con un Covid horrible) diciéndome que no podía respirar. Le pido que se sature y me manda la foto: 81. No sé cómo estaba viva", indicó. Y agregó: "Juli saltaba en mi cabeza, yo llamaba a una ambulancia y explicaba el desastre que le estaba sucediendo. Llegaron en 15 minutos, efectivamente estaba pasando eso, le pusieron oxígeno y se la llevaron a internar a una de las mejores clínicas de Zona Norte".

El primer antecedente que dejó a la madre de su hija al borde la muerte

Salvó a su ex de morir (1).jpg

Claudio, en su relato, continuó: "Perdí todo contacto hasta las 5, en que decidí ir a dejar a mi hija con su madrina e irme a la clínica. Cuando estoy por la Panamericana, me llega un WhatsApp de la mamá de mi hija con una lista de medicamentos y ni una letra más. Y veo que el primero, enoxaprina". Y explicó: "La heparina inyectable que hace 10 años atrás, cuando hicimos nuestro primer tratamiento de fertilidad, le ocasionó un shock anafiláctico instantáneo, se transformó en una morcilla y se desvaneció. Tuvieron que darle el antídoto y quedar internada, no sé como no murió"

Siguió: "El punto es que aceleré para llegar más rápido, habían cientos de personas para hisoparse, todo un despelote como en todos lados, y por supuesto, no me dejaban pasar por nada del mundo (aclaro que tengo mi PCR de hoy, negativo), pero no había caso, no podía entrar"

El desesperado pedido para evitar la "sentencia de muerte"

"La clínica es enorme, caminé como dos cuadras hasta que entré por la puerta de proveedores. Le expliqué al guardia la urgencia de la situación, en sus palabras le explicó a alguien por teléfono, otro seguridad me hizo subir por las escaleras de emergencia y pasillos técnicos hasta de que golpe aparecí en el piso de Covid, donde nadie entra. Me vinieron a sacar, y a los gritos les dije que lo que le estaban pasando por vena era la sentencia de muerte de la paciente de la 202, que urgentemente se lo corten y le den antídoto", detalló Claudio en el estremecedor relato.

"Iban a terminar diciendo que se había muerto por coronavirus y les juraba que era por la enoxaparina. La médica y la enfermera salieron corriendo literalmente frente a mi, entraron a un office, ambas con caras de desesperadas y corrieron a la habitación. Otra enfermera que escuchó mis gritos me dijo que ya mismo se lo iban a sacar y darle lo que necesitaba. Que realmente le acababa de salvar la vida porque iba a producir una muerte súbita inmediata - y no sé qué otra cosa más me dijo porque quedé impactado", contó.

El llanto de Claudio tras el agónico intento de salvar a la paciente

dramatico-relato-salvo-la-vida-de-su-ex.jpg

El atrapante hilo de Twitter de Claudio, que antes del mediodía cosechaba miles de reacciones, continuó: "Me acompañó el guardia hasta abajo, le contó lo sucedido a todos los que vio y me dijo 'sabe cuántos muertos se hubieran evitado si más gente como usted se hubiera atrevido a cruzar la puerta' Caminé media cuadra y me tuve que sentar en la puerta de un local. Y añadió: "Estallé en llanto. No podía ni respirar. Hasta que de a poco entendí que de no haber hecho eso que hice de cruzar por dónde no dejaban, subir por dónde no se podía, podría haber hecho que mi hija se quede sin madre, solo porque alguien dice que 'no se puede pasar'".

"No pasó, porque alguien entendió que hacía falta que lo dijera e hizo la excepción, me acompañó con los médicos, me escucharon y revirtieron la situación. Todo lo que está pasando en este momento de todos, tiene que ver con esto: 'alguien' dice 'no se puede' y los demás le creemos más a ese que a nuestro instinto. Alguien escribe una ordenanza una mañana y pasa a ser verdad absoluta para muchos, que hasta lo fomentan solo porque ese lo escribió, aún poniendo en riesgo patrimonio, salud o hasta vida. No importa, 'lo dice la tele'", reflexionó

"Mi mensaje tiene que ver con esto: todos tenemos sentido común, todos sabemos qué es lo mejor para uno, todos conocernos las leyes. Pero la pandemia, en donde millones han perdido a sus seres queridos sin siquiera saber cómo o sin verlos, ha generado instintos. Muy rara vez podrán equivocarse", expresó Claudio sobre el final.

Y concluyó: "Si de salvar una vida se trata, salten las vallas, no hagan caso a un "seguridad", vayan, sigan, busquen el lugar que lo van a encontrar. Estoy seguro que más de uno que me acaba de leer ya se arrepintió de no haber hecho eso en ese momento, pero no se queden con eso. La vida los volverá a probar para que con ese instinto que tienen, salven una vida que esta vez sí tendrán la decisión e intuición suficientes para salvarla. No lo duden".