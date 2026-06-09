Se conoció la última foto del Indio Solari antes de su muerte: el mensaje que conmovió a sus fans

La última foto del Indio, acompañada por estas sentidas palabras, no solo fue un recuerdo personal: se transformó en un testimonio de amor y fidelidad.

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Quiénes heredarán la fortuna del Indio Solari

El viernes 5 de junio se conoció la muerte del Indio Solari, a los 77 años, una de las voces más influyentes del rock argentino. Dos días después, miles de seguidores se acercaron al Microestadio Gatica de Villa Domínico para darle el último adiós. Se estima que alrededor de un millón de personas pasaron por las inmediaciones y que la fila para ingresar llegó a extenderse por más de siete kilómetros.

Tras la muerte del músico, comenzaron a surgir interrogantes sobre el destino de su patrimonio y también sobre qué ocurrirá con la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda que marcó una época junto a Skay Beilinson.

Respecto a la sucesión, será la Justicia la que determine cómo se distribuirán los bienes y derechos de autor: regalías por discos, reproducciones en plataformas digitales, venta de música y uso de imagen, entre otros aspectos que seguirán generando ingresos. El trámite sucesorio se iniciará en los Tribunales civiles de Morón, último domicilio registrado del artista.

De acuerdo al Código Civil y Comercial, el principal heredero es Bruno, el único hijo del Indio, de 25 años. También tendrá un rol clave Virginia Mones Ruiz, conocida como Viru, su esposa y compañera durante más de cuatro décadas. Por ahora no se sabe si Solari dejó un testamento antes de su fallecimiento.

En cuanto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la legendaria banda que editó once discos y se despidió en 2001 con un show en Córdoba, los derechos continúan bajo la sociedad conformada por el Indio, Skay y Carmen “La Negra” Castro, pareja del guitarrista.

Tras la separación, Solari siguió adelante con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, grupo que mantiene vivo su legado y que continúa llenando estadios en todo el país, demostrando que su música sigue tan vigente como siempre.