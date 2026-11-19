Riendo y con uno de sus hijos. Elon Musk en el salón oval de la Casa Blanca, junto al presidente Trump. Otros tiempos. (foto: Gentileza NYPOST)

Durante estos tres años, Musk apoyó a Trump y el Presidente no dejó de elogiar y beneficiar con su plan económico a empresas como Tesla o Space X. Era frecuente su visita -no solo como funcionario- al Salón Oval de la Casa Blanca. De hecho, hay fotos con uno de sus hijos en el despacho del hombre más poderoso del mundo.

Elon Musk se da vuelta: “No soy MAGA”

Musk comenzó a tomar distancia de Trump y del movimiento MAGA después de las duras derrotas republicanas en las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos. El empresario, que fue uno de los principales aliados políticos y financieros del presidente, sorprendió al declarar que ya no se identifica con la corriente que convirtió al republicano en una de las figuras más influyentes de la política estadounidense.

“Yo no soy MAGA”, afirmó Musk durante una entrevista con el periodista Andrew Ross Sorkin en el encuentro DealBook Summit organizado por The New York Times. La declaración marca un cambio significativo respecto de su posición durante la campaña presidencial de 2024, cuando se había definido como “Dark MAGA” (o "Maga en las sombras") y se convirtió en uno de los principales impulsores de Trump.

El multimillonario explicó que no comparte una adhesión incondicional a las posiciones de los republicanos, pese a que distintos medios periodísticos dicen que si se consideran los dos ciclos electorales, el desembolso hecho por Musk supera los US$ 650 millones y podría acercarse a los US$ 700 millones.

Además del dinero, Musk utilizó su plataforma X para amplificar los mensajes de Trump, participó en actos de campaña y se convirtió en uno de sus principales propagandistas.

Memoria de muy corto plazo. Elon Musk baja detrás de Donald Trump en China para la cumbre trilateral. Poco más tarde, dijo no ser de "MAGA" o sea, partidario del presidente republicano. (foto. Gentileza NBC news)

Ahora, Musk también se definió como un dirigente ideológicamente moderado y aseguró que no tiene posiciones políticas extremas. Sus declaraciones se produjeron después de que los demócratas consiguieran una contundente victoria en las elecciones de noviembre, en las que lograron el control de ambas cámaras del Congreso y avanzaron sobre territorios tradicionalmente republicanos.

“Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber obtenido demasiado a cambio”, reconoció. Incluso admitió que, si pudiera volver atrás, probablemente habría gastado menos. “Esto demuestra que las elecciones estadounidenses no se tratan solamente de dinero”, agregó.

La autocrítica representa un giro para quien llegó a convertirse en una de las figuras más poderosas del entorno presidencial. Ahora, Trump es un "pato rengo" como nunca (expresión que en EE.UU. se aplica a los presidentes en su mandato final) y comienza a ver cómo los "amigos" se van.

Trump, a su vez, reaccionó rápidamente a las declaraciones de Musk y dejó una advertencia sobre las consecuencias políticas de tomar distancia del movimiento que lidera. En una comunicación telefónica con NBC News, intentó mantener un tono amistoso, aunque marcó diferencias con su antiguo aliado.

“Es un amigo”, dijo Trump al ser consultado por el empresario. Sin embargo, inmediatamente agregó una frase que dejó expuesta su incomodidad: “Hay muchas definiciones por ahí. MAGA, para mí, significa algo muy específico y cuando la gente se aleja de eso, no les va muy bien”. Toda una "advertencia".