La movida secreta de Jorge "Corcho" Rodríguez que sacudió Punta del Este y sorprendió a todos

El Power fue fundado por Núñez en 1984 como taller de fabricación de tambores y espacio de contención para chicos de bajos recursos y personas privadas de la libertad. Allí no solo se promueve la cultura, sino también la formación en oficios y la inclusión social. En una visita reciente a Montevideo, Rodríguez pudo conocer de primera mano el trabajo comunitario que desarrolla el músico en los barrios más humildes.

Las once obras subastadas fueron: Candombe, Cuareim 1080, Blanquita, El Calenda, Candombe King, Cinco Reinas, El 10, Orientales, Patria Candombe, Barrio Sur y Lobo ‘ta?. Todo lo recaudado fue destinado a fortalecer el funcionamiento del centro cultural y ampliar su impacto social.

corcho-rodriguez-cuadros-candombe

corcho-rodriguez-candombe

ruben-rada-y-corcho-rodriguez

4O6ZH65SSZCNHC4FPWINB452UQ

56NUJJZP65EVJKZG6SQVBR3TGI

Cuál fue la pérdida irreparable que sufrió Jorge “Corcho” Rodríguez

El posteo de Jorge “Corcho” Rodríguez no tardó en multiplicarse en redes sociales, donde cientos de usuarios dejaron mensajes de apoyo y cariño tras la despedida de Pía, su histórica asistente durante más de 30 años. La publicación dejó al descubierto un costado íntimo del empresario, que eligió expresarse desde el corazón: “Querida Pía, mi asistente por más de 30 años, mi amiga, mi cómplice de aventuras… quiero recordarte como ejemplo de vida para mí y para todos los que te conocieron y te quieren”, escribió en el inicio de su mensaje.

A lo largo del texto, Rodríguez remarcó el lazo profundo que los unió durante décadas, atravesado por el trabajo, la amistad y una complicidad cotidiana que fue creciendo con el paso del tiempo. Lejos de un mensaje protocolar, el empresario destacó todo lo que compartieron y el valor emocional de ese vínculo: “Todo lo que te tenía que decir y vos a mí nos lo hemos dicho todos estos años”, expresó, dejando en claro la intensidad de la relación que los unía.

La imagen que acompañó el posteo también sumó una fuerte carga simbólica. En la fotografía se los ve tomados de la mano, en una escena íntima que corresponde a uno de los últimos encuentros que compartieron en diciembre. Según relató Rodríguez, Pía atravesaba ese momento con una serenidad que lo marcó profundamente: “Sabías que te estabas por ir a otro lugar mejor, pero así todo no dejabas de sonreírme y decirme qué importante somos el uno para el otro”, contó.

Finalmente, el empresario cerró su homenaje con un mensaje de agradecimiento y amor que conmovió a sus seguidores. “Me siento afortunado de haberte tenido cerca todos los días, gracias Pía por darme tu amor incondicional, te voy a extrañar”, escribió, y agregó una frase que muchos destacaron en los comentarios: “No dudo que vas a estar cerca mío protegiéndome siempre”. La publicación generó una ola de mensajes de apoyo y condolencias, tanto de seguidores como de colegas.