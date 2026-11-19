Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial Sub 17 y cómo sigue su fixture

Con la necesidad imperiosa de enderezar el rumbo para mantener intactas sus posibilidades de clasificación en el Grupo C, el seleccionado juvenil volverá a salir a la cancha el próximo domingo 22 de noviembre a las 12:30 frente a Mozambique, rival que llega en alza tras golear 4-0 a Dinamarca en la jornada inaugural. Posteriormente, cerrará su participación en la fase de grupos el miércoles 25 de noviembre, también desde las 12:30, ante Dinamarca.

La Albiceleste arribó a esta cita ecuménica luego de consagrarse subcampeona en el Sudamericano de la categoría organizado por la Conmebol. Esta representa su 17ª participación histórica en la Copa del Mundo Sub 17, certamen en el que busca conquistar el primer título de su historia tras haber alcanzado el tercer puesto como mejor resultado en las ediciones de 1991, 1995 y 2003. El torneo se disputa desde este jueves 19 de noviembre hasta el 13 de diciembre de 2026 en el complejo Aspire Zone de Al Rayyan, en Doha, mientras que la final tendrá lugar en el Ahmad bin Ali Stadium.

El plantel argentino en el Mundial Sub-17

La lista de convocados por Placente incluye a: