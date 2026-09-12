Juana Viale reveló qué le dijeron los médicos sobre la salud de Mirtha Legrand: "Hay que..."

Mirtha continúa internada en el Mater Dai y el último parte médico fue difundido el miércoles 9 de septiembre. Desde la institución informaron que la conductora evoluciona favorablemente de su cuadro respiratorio y continúa acompañada por profesionales, amigos y familiares.

“La Señora Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de su cuadro respiratorio con una participación activa de su kinesiólogo. Está muy atenta a sus actividades personales, recibiendo visita de amigos y familiares”, informaron desde la institución.

Por qué habían internado a Mirtha Legrand

Analía Franchín en A la Barbarossa (Telefe) explicó que Mirtha Legrand atravesaba una bronquitis. Según contó, inicialmente los médicos habían optado por indicarle reposo en su domicilio, aunque finalmente resolvieron trasladarla a una clínica para realizar un seguimiento más cercano.

“Estaría con una bronquitis y su médico de cabecera le recomendó reposo total. En las últimas horas, sin embargo, tuvieron que ingresarla a la clínica, donde está monitoreada y más controlada”, detalló Franchín.

La internación se produjo hace menos de una semana luego de que Mirtha tuviera que suspender su participación en la grabación de su programa debido al cuadro que presentaba. En aquella oportunidad, Juana Viale tomó su lugar al frente de la mesa y explicó que su abuela estaba atravesando una gripe y se encontraba bajo tratamiento.

No es la primera vez que la diva atraviesa un problema respiratorio en los últimos meses. Tiempo atrás había sufrido una bronquitis que también la obligó a alejarse temporalmente de la televisión mientras cumplía con el tratamiento indicado por sus médicos.