Juana Viale reveló qué le dijeron los médicos sobre la salud de Mirtha Legrand: "Hay que..."

Juana Viale volvió a ponerse al frente de La Noche de Mirtha (eltrece) en reemplazo de su abuela y, al inicio del programa, habló sobre la salud de Mirtha Legrand, quien continúa internada mientras avanza favorablemente con su recuperación.
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Juana Viale volvió a ponerse al frente de La Noche de Mirtha en reemplazo de su abuela y, durante el programa, reveló el pedido que le hicieron los médicos respecto a su salud.
Juana Viale volvió a ponerse al frente de La Noche de Mirtha (eltrece) en reemplazo de su abuela y, al inicio del programa, habló sobre la salud de Mirtha Legrand, quien continúa internada mientras avanza favorablemente con su recuperación.
La conductora llevó tranquilidad al público y explicó que La Chiqui permanece en la clínica, aunque ya tiene ganas de regresar a sus actividades habituales. En ese sentido, Juana contó: “Estoy yo, porque mi abuelita sigue en la clínica, reponiéndose de mil maravillas”.
Con su habitual sentido del humor, Viale reveló que los médicos todavía prefieren que Mirtha permanezca internada y que incluso deben convencerla de tener paciencia antes de volver a su rutina: “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. Es la señora eventera, ya estaría en todos lados”.
Luego, la conductora contó cómo atraviesa La Chiqui estos días y aseguró que se encuentra en buenas condiciones, aunque los profesionales que la atienden todavía consideran necesario que continúe en observación. “ Entonces, los médicos le dice: ‘No, mira, Chiquita, quedate un ratito más’. Así que ahí está, en la clínica. Le mandamos un beso enorme, que nos está viendo. Despreocúpense que está bárbara la abuela ”, subrayó Viale antes de recibir a sus invitados.
Mirtha continúa internada en el Mater Dai y el último parte médico fue difundido el miércoles 9 de septiembre. Desde la institución informaron que la conductora evoluciona favorablemente de su cuadro respiratorio y continúa acompañada por profesionales, amigos y familiares.
“La Señora Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de su cuadro respiratorio con una participación activa de su kinesiólogo. Está muy atenta a sus actividades personales, recibiendo visita de amigos y familiares”, informaron desde la institución.
Analía Franchín en A la Barbarossa (Telefe) explicó que Mirtha Legrand atravesaba una bronquitis. Según contó, inicialmente los médicos habían optado por indicarle reposo en su domicilio, aunque finalmente resolvieron trasladarla a una clínica para realizar un seguimiento más cercano.
“Estaría con una bronquitis y su médico de cabecera le recomendó reposo total. En las últimas horas, sin embargo, tuvieron que ingresarla a la clínica, donde está monitoreada y más controlada”, detalló Franchín.
La internación se produjo hace menos de una semana luego de que Mirtha tuviera que suspender su participación en la grabación de su programa debido al cuadro que presentaba. En aquella oportunidad, Juana Viale tomó su lugar al frente de la mesa y explicó que su abuela estaba atravesando una gripe y se encontraba bajo tratamiento.
No es la primera vez que la diva atraviesa un problema respiratorio en los últimos meses. Tiempo atrás había sufrido una bronquitis que también la obligó a alejarse temporalmente de la televisión mientras cumplía con el tratamiento indicado por sus médicos.