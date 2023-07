El Gobierno Nacional entregó la vivienda 115.000 desde el comienzo de la gestión en Santa Fe

1_-_entrega_vivienda_115.000_santa_fe.jpeg

“Estos días hay que guardarlos en la memoria, porque no suceden siempre. Este Procrear es un orgullo para Santa Fe y la República Argentina”, sostuvo el intendente Jaton. En ese sentido, el gobernador Perotti destacó que “el desafío enorme es seguir trabajando. Si no está la presencia del Estado, es difícil llegar a construir una vivienda”.

El ministro Maggiotti detalló: “Son 115.000 las familias en toda la Argentina que obtuvieron una casa propia de la mano de un Estado y de un Presidente que considera a la vivienda como una política pública que tiene que ser garantizada con decisión política”.

“Quienes reciben hoy su llave, dejan de pagar una cuota de alquiler para pagar su techo. La construcción de viviendas genera empleo directo en los albañiles pero, también, genera empleo indirecto en todos los insumos que se generan para construir esa casa; y un círculo virtuoso en las ciudades donde se construyen viviendas”, agregó.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández se dirigió a las familias que hoy recibieron sus viviendas expresandoles la alegría de estar entregándoles la llave de su casa propia: “Lo único que hemos hecho nosotros es reconocer el derecho que tienen ustedes, como todo argentino y argentina, a tener una vivienda digna para habitar”.

Por otro lado, afirmó: “Estamos los que creemos que hay muchos argentinos y argentinas que no pueden acceder al crédito bancario porque no pueden sostenerlo y que necesitan del auxilio del Estado para poder tener su casa, y hay otros que creen que eso lo resuelve el mercado. ¿Y el mercado qué resuelve? Lo que es negocio. Y para nosotros esto no es un negocio: es inversión social, es darle dignidad a los argentinos y argentinas, darle dignidad a los que trabajan y a sus hijos”.

De esta manera, el Gobierno Nacional lleva entregadas 115.000 viviendas a lo largo y ancho del país, a 115.000 familias a las que no sólo se les cumplió un derecho, sino que, también, se les cambió la vida.