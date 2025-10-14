Se conoció la firme exigencia de Wanda Nara para ser conductora de MasterChef Celebrity

Wanda está feliz con el estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, que logró un excelente número de rating, con un promedio de 17.2. Ahora, la ex de Mauro Icardi tiene como desafío mantener o superar esa marca.

Embed

¿Por qué Wanda Nara no puede recuperar las carteras que tiene en Turquía?

Ahora que Wanda Nara se mostró compinche con Maxi López, también aprovechó para criticar a Mauro Icardi por contraste y reflotó la polémica por las pertenencias que quedaron en Estambul.

En Sería increíble, que se emite por Olga, la conductora de MasterChef Celebrity acusó: "Mauro tiene una mudanza entera mía, como seis carteras Birkins", en alusión a las carteras Hermès de cuero que valen fortunas. Agregó: "Y un montón de cosas más", y aventuró que todo probablemente "lo habrá metido en cajas" en la casa de Icardi en Turquía.

Wanda destacó que ya se lo pidió varias veces: "Se lo pedí de mil maneras". Ante la duda de Nati Jota, explicó que Mauro no se las devuelve con la excusa de que "voy a volver", aunque aclaró que no como pareja: "Está luchando para que mis hijas y yo volvamos a vivir a Turquía".

La empresaria aclaró su postura respecto a la restitución de sus hijas: "La restitución, esa famosa que hablan, es que vuelvan mis hijas a vivir allá conmigo".

Finalmente, Wanda Nara descartó que vaya a instalarse nuevamente en Turquía como pretende Icardi y apuntó directamente contra la China Suárez: "No hay manera de que mis hijas vivan con la que fue la amante de él y actual y no tengan a su mamá, menos".

Embed

¿Quién son los 24 participantes de MasterChef Celebrity?

La nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina 2025, conducida por Wanda Nara y con el jurado compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, cuenta con 24 participantes provenientes de distintos ámbitos del espectáculo, el deporte y los medios. Los concursantes son: Agustín “Cachete” Sierra, Alejo “Alex Pelao” Cruzado Antonelli, Andy Chango, Claudio “Turco” Husaín, Diego “Peque” Schwartzman, Emilia Attias, Esteban Mirol, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Ian Lucas, Jorge “Roña” Castro, Julia Calvo, La Joaqui, Leandro “Chino” Leunis, Luis Ventura, Marixa Balli, Maxi López, Miguel Ángel Rodríguez, Pablo Lescano, Romina “Momi” Giardina, Sofía “La Reini” Gonet, Sofía Martínez, Susana Roccasalvo y Valentina Cervantes. Este variado grupo de actores, músicos, deportistas, conductores e influencers promete una temporada llena de talento, diversión y sorpresas en la cocina.