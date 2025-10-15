La propuesta de Telefe a Vero Lozano que más inquieta a Wanda Nara

Y agregó: "Se está viendo, yo creo que haría las dos cosas (Lozano). Están en charlas tempranas para posiblemente ser la nueva conductora de Bake Off".

"La idea no es dejar a Wanda sin nada, que ella siga en MasterChef y bueno, Vero fue finalista el año pasado de Bake Off y la verdad que rindió muy bien", remarcó Bongiorno recordando el destacado paso de la animadora por el programa de cocina.

Habrá que ver si finalmente prosperan estas charlas iniciales y Verónica Lozano termina siendo la elegida para el regreso a la televisión de Bake Off, que en la última edición fue conducido por Wanda y las anteriores por Paula Chaves.

La dura respuesta de Susana Giménez a la bronca de Verónica Lozano por los Martín Fierro

Susana Giménez respondió con firmeza a los dichos de Verónica Lozano tras los Premios Martín Fierro 2025 de Televisión, donde la diva fue elegida mejor conductora femenina y esto desató la ira pública de su colega.

En una charla con Oliver Quiroz, Susana respondió fiel a su estilo por el enojo de Lozano: "Bien, qué sé yo. Todo el mundo se lo merece, pero bueno, nadie hizo 36 años de televisión, con 40 puntos de rating. Si me lo dan es porque me lo merezco".

El cronista quiso saber si había existido algún reclamo interno por parte de Susana: "¿Te quejaste con algún directivo por lo que dijo Vero o algo? ¿Llamaste a Telefe?".

La conductora descartó esa posibilidad de inmediato: "No, pero por favor. No dijo nada tampoco. Dijo: 'Yo no tengo nada contra Susana Giménez, pero siempre se lo dan a Susana Giménez'".

El periodista le recordó que Lozano había asegurado que no volvería a asistir a la entrega de los Martín Fierro tras lo sucedido y la respuesta de Susana fue tajante:"Que no vaya, eso es una cosa de ella", sentenció.