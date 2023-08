El lado "B" de las PASO 2023: amenazas de bomba, mesas sin presidentes y votantes disfrazados

Por esa razón, las urnas terminaron siendo custodiadas por las autoridades de mesa en la vereda, mientras se revisaban las instalaciones del reconocido colegio de la zona.

Las PASO suelen ser siempre el escenario de numerosos memes y videos virales. Este año no fue la excepción, y en las últimas horas se viralizó un video en el que varias personas intentan abrir la puerta de un cuarto oscuro a patadas.

La mesa en la que nadie quería ser presidente

Otro hecho curioso se vivió en la Escuela N° 65 de la ciudad de La Plata. Pasadas las 10:30 de la mañana, el presidente de mesa todavía no había llegado, y las personas que se encontraban en la fila para votar salieron corriendo, ante el peligro de ser elegidos en su reemplazo.

Esa era la mesa en donde le tocaba votar al precandidato a intendente Guillermo Escudero: "Estamos esperando la apertura. Me avisaron que no estaba el presidente. Se hicieron las 10.10 y todavía no había iniciado", indicó el precandidato.

Después, electores vestidos con disfraces también aparecieron como el hombre araña o la de un joven vestido como dinosaurio, así como también se vieron escuelas con reductos pequeños para poner las volteas como una foto que trascendió en Twitter en una escuela de Monte Chingolo, en Lanús.

