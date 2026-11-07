Nicki Nicole dijo presente en la Marcha del Orgullo y bailó en una carroza: el video

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Cómo fue el ataque a mujeres trans en Palermo

El ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo generó una fuerte conmoción días antes de la Marcha del Orgullo. Según las crónicas difundidas, un grupo de jóvenes persiguió y agredió a las víctimas en las inmediaciones del Lago de Regatas, entre la noche del domingo 1 y la madrugada del lunes 2 de noviembre. Los agresores utilizaron palos, piedras y otros objetos, mientras algunos filmaban lo ocurrido y luego compartían los videos en redes sociales.

La circulación de esas imágenes provocó el repudio de distintas figuras de la música, entre ellas Nicki Nicole, Lali Espósito, Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes.

El episodio volvió a poner en primer plano los reclamos contra la violencia y la discriminación hacia la comunidad travesti y trans. En ese contexto, varias artistas acompañaron la convocatoria a la movilización del sábado 7 de noviembre. María Becerra llamó a encontrarse en las calles “por el derecho de quienes vienen a vivir en LIBERTAD Y SIN MIEDO”, mientras otras figuras compartieron mensajes de solidaridad con las víctimas.