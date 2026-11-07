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LUCHA POR LOS DERECHOS

Nicki Nicole dijo presente en la Marcha del Orgullo y bailó en una carroza: el video

Nicki Nicole participó de la 35ª edición en Buenos Aires junto a Polenta y Mocha Celis, en una jornada de celebración y reclamos por la igualdad de derechos.

7 nov 2026, 19:54
Nicki Nicole dijo presente en la Marcha del Orgullo y bailó en una carroza: el video

Nicki Nicole dijo presente en la Marcha del Orgullo y bailó en una carroza: el video

Nicki Nicole dijo presente en la Marcha del Orgullo y bailó en una carroza: el video

Nicki Nicole dijo presente en la Marcha del Orgullo y bailó en una carroza: el video

La participación de Nicki Nicole se dio en el marco de la 35ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+, realizada este sábado 7 de noviembre en el centro porteño. La convocatoria tuvo su punto de encuentro en la zona de avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, desde donde la movilización avanzó hacia el Congreso de la Nación, entre carrozas, banderas y propuestas artísticas.

Bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, la jornada reunió reclamos por la igualdad de derechos, el acceso a la salud, la educación y el trabajo, y el rechazo a la discriminación y los ataques de odio. La programación también incluyó una feria de emprendimientos, la lectura del documento de la organización y un festival musical.

En ese contexto, la cantante se sumó a la carroza de Polenta y la Asociación Civil Mocha Celis. La propuesta reunió al espacio de la escena nocturna con una organización que trabaja por la inclusión educativa y laboral de personas travestis, trans y no binarias, combinando la celebración con la visibilización de sus derechos.

La presencia de Nicki en la marcha se produjo días después de que expresara su indignación por el ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo. A través de sus redes, la cantante cuestionó que los agresores hubieran filmado y difundido la violencia entre burlas y reclamó: ¿Hasta cuándo? Repudio total y justicia ya.

Cómo fue el ataque a mujeres trans en Palermo

El ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo generó una fuerte conmoción días antes de la Marcha del Orgullo. Según las crónicas difundidas, un grupo de jóvenes persiguió y agredió a las víctimas en las inmediaciones del Lago de Regatas, entre la noche del domingo 1 y la madrugada del lunes 2 de noviembre. Los agresores utilizaron palos, piedras y otros objetos, mientras algunos filmaban lo ocurrido y luego compartían los videos en redes sociales.

La circulación de esas imágenes provocó el repudio de distintas figuras de la música, entre ellas Nicki Nicole, Lali Espósito, Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes.

El episodio volvió a poner en primer plano los reclamos contra la violencia y la discriminación hacia la comunidad travesti y trans. En ese contexto, varias artistas acompañaron la convocatoria a la movilización del sábado 7 de noviembre. María Becerra llamó a encontrarse en las calles “por el derecho de quienes vienen a vivir en LIBERTAD Y SIN MIEDO”, mientras otras figuras compartieron mensajes de solidaridad con las víctimas.

     

 

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