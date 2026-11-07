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Edición número 35

Marcha del Orgullo: los reclamos, las actividades y cómo fue la movilización hacia el Congreso

La edición número 35 de la marcha se realizó en la Ciudad de Buenos Aires. La convocatoria incluyó espectáculos y reclamos por los derechos de la diversidad sexual.

La edición número 35 de la marcha se realizó en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: Instagram marchadelorgulloar)

La edición número 35 de la marcha se realizó en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: Instagram marchadelorgulloar)

La Ciudad de Buenos Aires fue escenario este sábado 7 de noviembre de la 35ª edición de la Marcha del Orgullo, una movilización que reunió a organizaciones de la diversidad sexual, activistas y participantes que reclamaron políticas públicas contra la discriminación y la violencia por motivos de identidad de género y orientación sexual. La convocatoria contempló un recorrido hacia el Congreso de la Nación.

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Bajo la consigna “¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”, la jornada comenzó a las 14 en la intersección de Lima y avenida Belgrano, donde se desarrollaron actividades artísticas, presentaciones musicales y espectáculos a cargo de DJs.

La convocatoria estuvo atravesada por el reciente ataque contra mujeres trans en los bosques de Palermo, un episodio que volvió a poner en el centro del debate la violencia hacia el colectivo travesti-trans y la necesidad de reforzar las medidas de protección.

Las actividades comenzaron durante las primeras horas de la tarde con una concentración que incluyó música, intervenciones artísticas y espacios de encuentro para los participantes. Uno de los momentos centrales de la convocatoria fue la intervención por la Reparación Histórica para travestis y trans adultas mayores sobrevivientes de la violencia estatal.

La movilización contempló un recorrido hacia el Congreso de la Nación, mientras que el cronograma también incluyó la lectura de un discurso en el escenario Carlos Jáuregui. La jornada combinó expresiones culturales con demandas políticas y sociales vinculadas al reconocimiento de derechos y la prevención de los crímenes de odio.

Cuáles fueron los principales reclamos de la Marcha del Orgullo

En el comunicado difundido antes de la movilización, las organizaciones convocantes expresaron su rechazo a las políticas del Gobierno de Javier Milei que, según denunciaron, promovieron la exclusión y el debilitamiento de los derechos de la diversidad sexual. También reclamaron que la inclusión de las personas LGBTINB+ y la prevención de la violencia por prejuicio volvieran a ocupar un lugar central en las políticas públicas del Estado.

Entre las principales demandas se destacó la aprobación del proyecto de ley “Reconocer es Reparar”, una iniciativa que propone una reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores que sobrevivieron a situaciones de violencia estatal relacionadas con su identidad de género.

Las organizaciones señalaron que muchas de estas personas atravesaron situaciones de extrema vulnerabilidad social y reclamaron medidas que garantizaran el reconocimiento, la inclusión y el acceso integral a la salud.

El cami&oacute;n de AHF Argentina incorpora dos DJs en vivo como parte de la estrategia de prevenci&oacute;n.&nbsp;

El camión de AHF Argentina incorpora dos DJs en vivo como parte de la estrategia de prevención.

El ataque a mujeres trans en Palermo, presente en la convocatoria

La movilización se desarrolló pocos días después de un violento ataque contra mujeres trans en los bosques de Palermo, un hecho que generó preocupación entre las organizaciones defensoras de los derechos de la diversidad sexual. En ese contexto, los convocantes reforzaron sus reclamos por políticas de prevención de la violencia y protección de las personas trans.

La intervención por la reparación histórica adquirió especial relevancia dentro de la jornada, al visibilizar la situación de las personas travestis y trans adultas mayores que denunciaron haber sufrido persecución, discriminación y violencia institucional.

Qué organizaciones convocaron a la Marcha del Orgullo 2026

La convocatoria fue impulsada por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica (OLH), a través del Frente Orgullo y Lucha. Entre las organizaciones participantes se encontraron la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina (SIGLA), 100% Diversidad y Derechos y decenas de agrupaciones LGBTINB+ de distintas provincias.

La edición número 35 volvió a instalar en la agenda pública los reclamos por la igualdad de derechos, la reparación histórica y la implementación de políticas contra la discriminación.

En pocas palabras

  • 35° Marcha del Orgullo: Se realizó en la Ciudad de Buenos Aires con espectáculos y reclamos por derechos.
  • Reclamos principales: Exclusión de políticas gubernamentales y necesidad de políticas públicas contra la discriminación.
  • Contexto de violencia: El ataque a mujeres trans en Palermo reforzó pedidos de protección y reparación histórica.
Resumen generado por Thinkindot AI
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