Nelson Castro reveló cómo encontró a un colega consumiendo cocaína: "Fue muy impactante"

Lejos de mirar hacia otro lado, Castro decidió enfrentar la situación con firmeza. Según contó, habló directamente con su colega y le planteó con claridad la gravedad del problema, tanto desde el punto de vista profesional como humano.

“Le dije: tenemos un problema, porque yo soy tu compañero de trabajo y no puedo trabajar con alguien así. Me generás una inseguridad. Esto es un problema para los pacientes y también legal”, relató. Y agregó que le dio una opción concreta: que él mismo lo informara a las autoridades o, de lo contrario, lo haría él.

La reacción del médico fue inmediata. Se quebró en llanto y le confesó su miedo: “Nelson, esto me puede costar mi carrera”. Pero la respuesta del periodista fue contundente y reveladora del trasfondo de la situación: “Te puede costar tu vida”.

Finalmente, el médico canadiense llevó el caso a las autoridades del hospital. Lejos de una sanción definitiva, el colega recibió una licencia de un año para someterse a un tratamiento de rehabilitación. El desenlace fue positivo: logró recuperarse, continuó su carrera, llegó a ser profesor en la Facultad de Medicina de Toronto y, con el tiempo, se retiró de la profesión.

Años más tarde, el destino volvió a cruzarlos. “Lo volví a ver después de 10 años y siempre decía que ese momento le salvó la vida”, recordó Castro, visiblemente movilizado por la historia.

El relato, crudo y humano, dejó una reflexión contundente: intervenir a tiempo, aunque implique decisiones difíciles, puede marcar la diferencia entre la caída y la recuperación. Y en este caso, según el propio protagonista, esa intervención fue, literalmente, un salvavidas.

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¿Qué sintió Nelson Castro al presenciar en vivo el despegue de la Misión Artemis II a la Luna?

Nelson Castro volvió a ser testigo directo de un hecho histórico y, fiel a su estilo, lo vivió con una intensidad que traspasó la pantalla. La semana pasada, el periodista de 74 años estuvo en Cabo Cañaveral para cubrir el despegue de la Misión Artemis II de la NASA, un evento seguido por millones de personas en todo el mundo.

A pesar de su extensa trayectoria en coberturas de alto impacto —desde conflictos bélicos hasta acontecimientos internacionales—, Castro se mostró profundamente conmovido frente a la magnitud del momento. En pleno aire de TN, describió la experiencia con palabras cargadas de emoción: “Tremendo, emocionante, impactante, increíble. Ensordecedor el ruido que llega”.

Desde el estudio, Franco Mercuriali también reaccionó sorprendido por las imágenes: "Es una bola de fuego lo que se ve".

Ya en el lugar, Castro destacó el clima que se vivía entre los presentes: “La gente con emoción, silencio, respeto, aplausos. La conciencia de vivir un minuto histórico para la humanidad”, expresó. Y cerró su relato con otra postal impactante: “La columna de humo es una cosa impresionante, la fuerza”.

Días antes, el periodista había atravesado una situación límite mientras cubría el conflicto en Israel, cuando debió resguardarse en un hotel de Tel Aviv tras la activación de sirenas por un ataque de misiles en medio de la tensión con Irán.