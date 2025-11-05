Dos nuevos detenidos por la avioneta con cocaína que se estrelló en Salta: dónde atraparon a los pilotos bolivianos

Durante la inspección también se encontraron dispositivos GPS y una antena satelital de origen boliviano. Por el estado en que quedaron los restos del avión y del auto, fue necesario emplear maquinaria pesada para retirarlos.

El trabajo de las fuerzas de seguridad continuó durante horas, con un rastrillaje exhaustivo que permitió hallar enterrados otros 228 kilos de cocaína prensada con la marca “Prada”. En total, se secuestraron 364 kilos de la sustancia.

La jueza federal de Garantías Nº 2, Mariela Giménez, ordenó las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. En el operativo intervinieron efectivos de la Policía de Salta, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional.

El fiscal Villalba, acompañado por la auxiliar fiscal Florencia Altamirano, destacó “la profesionalidad y entrega de los efectivos de las tres fuerzas, cada uno en su ámbito de incumbencia, lo que ha permitido peinar la zona y reunir importantes evidencias”.