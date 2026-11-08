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Mauro Icardi rompió el silencio tras la denuncia de Wanda Nara y el allanamiento: el duro comunicado

Mauro Icardi negó haber agredido a su hija, cuestionó el operativo en Nordelta y aseguró a través de sus abogados que no existe una orden de detención vigente.

8 nov 2026, 19:58
Mauro Icardi
Mauro Icardi

Después del allanamiento en su casa de Nordelta y de las novedades judiciales en la causa iniciada tras la denuncia de Wanda Nara, Mauro Icardi compartió en sus historias de Instagram un comunicado firmado por sus abogados. En el texto, sus representantes legales rechazaron las acusaciones de agresión contra una de sus hijas, aclararon que el futbolista no tiene una orden de detención y cuestionaron el procedimiento policial en su domicilio.

Los letrados explicaron que decidieron hacer pública su postura ante las versiones que circularon en las últimas horas. En ese sentido, abrieron el documento con una declaración sobre la necesidad de aclarar lo ocurrido: "Ante los hechos de público conocimiento y los rumores de todo tipo que circulan en torno a esta causa, los abogados de Mauro Icardi consideramos necesario aclarar lo siguiente".

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Uno de los puntos centrales del comunicado estuvo relacionado con la denuncia por presuntas lesiones contra Francesca, la hija mayor del futbolista y Wanda. Los abogados negaron que Icardi la haya golpeado y respaldaron su postura en el informe del servicio de emergencias que asistió a la menor. "Sobre los hechos: Mauro Icardi jamás le pegó a su hija. El informe del servicio de emergencias que la asistió es categórico: no se constataron lesiones. La referencia posterior a la rodilla corresponde a una lesión preexistente, de público y notorio conocimiento", sostuvieron.

A continuación, los representantes del delantero cuestionaron el contexto en el que se produjo el episodio y lamentaron la exposición de las niñas en medio del conflicto entre sus padres. "La secuencia de los hechos y los elementos de la causa permitirán apreciar con claridad el contexto en que se produjo este episodio, cuyo estilo y modalidad no resultan novedosos. Lamentamos, una vez más, que las niñas queden expuestas como instrumento de una disputa entre adultos", agregaron.

Otro de los puntos que abordaron fue la situación procesal del futbolista. En medio de las versiones sobre una posible detención, sus abogados aseguraron que esa posibilidad no tiene sustento y mencionaron la decisión que tomó el Juzgado de Garantías. "Sobre la supuesta detención: es falsa. El Juzgado de Garantías interviniente concedió a Mauro Icardi la eximición de prisión. No existe orden de detención en su contra", afirmaron.

Este domingo, la Justicia le concedió a Icardi la eximición de prisión en la causa por presuntas lesiones leves agravadas contra su hija. La resolución no dejó sin efecto la restricción de acercamiento y contacto con la menor, que continúa vigente por 45 días. Además, el futbolista deberá presentarse ante el juzgado dentro de los próximos cinco días.

El cuestionamiento al allanamiento en Nordelta

En otro tramo del documento, los abogados se refirieron al operativo que la Policía realizó en la vivienda de Icardi, ubicada en el barrio privado La Isla, en Nordelta. Si bien confirmaron que los efectivos ingresaron al domicilio y secuestraron la computadora y el teléfono celular, cuestionaron la necesidad de la medida y consideraron que existían alternativas para obtener esos elementos.

"Sobre el allanamiento: es cierto que hubo un allanamiento en el domicilio de Mauro Icardi, y lo consideramos innecesario. Para obtener la computadora y el teléfono celular que se secuestraron bastaba con ordenar que fueran presentados, bajo apercibimiento de proceder a su secuestro, tal como lo prevé el artículo 227 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Entendemos, por eso, que la medida buscó ser más efectista que eficaz. Resulta triste advertir semejante celeridad cuando los protagonistas son personas conocidas, mientras que tantas otras, expuestas a situaciones verdaderamente lacerantes, terminan peregrinando de una oficina a otra hasta que sus causas quedan olvidadas en un cajón. Ni siquiera el temor a que se eliminara información la justificaba: la tecnología forense actual permite recuperar los datos borrados", plantearon.

Los letrados también explicaron que quieren que la Justicia analice los dispositivos secuestrados y pidieron que permanezcan bajo custodia de la Fiscalía hasta que se realicen las pericias. Además, solicitaron que no se los entregue a la otra parte para evitar posibles alteraciones de la prueba."Somos los primeros interesados en que esos dispositivos sean peritados, porque de ellos surgirá que los hechos no ocurrieron como han trascendido públicamente. Por ello hemos solicitado al Sr. Fiscal que, habiéndolos secuestrado, los conserve bajo su custodia y responsabilidad hasta la pericia, tal como lo establece el artículo 226 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, y que no los entregue a la otra parte, a fin de evitar cualquier alteración de la prueba", indicaron.

Por último, los abogados expresaron su confianza en que la investigación permitirá esclarecer lo sucedido y cerraron el comunicado con un pedido dirigido a los medios de comunicación. "Confiamos en que la investigación permitirá esclarecer la verdad. Solicitamos a los medios de comunicación el máximo respeto por la intimidad y la identidad de las niñas", concluyeron.

     

 

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