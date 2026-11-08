Mauro Icardi rompió el silencio tras la denuncia de Wanda Nara y el allanamiento: el duro comunicado

Otro de los puntos que abordaron fue la situación procesal del futbolista. En medio de las versiones sobre una posible detención, sus abogados aseguraron que esa posibilidad no tiene sustento y mencionaron la decisión que tomó el Juzgado de Garantías. "Sobre la supuesta detención: es falsa. El Juzgado de Garantías interviniente concedió a Mauro Icardi la eximición de prisión. No existe orden de detención en su contra", afirmaron.

Este domingo, la Justicia le concedió a Icardi la eximición de prisión en la causa por presuntas lesiones leves agravadas contra su hija. La resolución no dejó sin efecto la restricción de acercamiento y contacto con la menor, que continúa vigente por 45 días. Además, el futbolista deberá presentarse ante el juzgado dentro de los próximos cinco días.

El cuestionamiento al allanamiento en Nordelta

En otro tramo del documento, los abogados se refirieron al operativo que la Policía realizó en la vivienda de Icardi, ubicada en el barrio privado La Isla, en Nordelta. Si bien confirmaron que los efectivos ingresaron al domicilio y secuestraron la computadora y el teléfono celular, cuestionaron la necesidad de la medida y consideraron que existían alternativas para obtener esos elementos.

"Sobre el allanamiento: es cierto que hubo un allanamiento en el domicilio de Mauro Icardi, y lo consideramos innecesario. Para obtener la computadora y el teléfono celular que se secuestraron bastaba con ordenar que fueran presentados, bajo apercibimiento de proceder a su secuestro, tal como lo prevé el artículo 227 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Entendemos, por eso, que la medida buscó ser más efectista que eficaz. Resulta triste advertir semejante celeridad cuando los protagonistas son personas conocidas, mientras que tantas otras, expuestas a situaciones verdaderamente lacerantes, terminan peregrinando de una oficina a otra hasta que sus causas quedan olvidadas en un cajón. Ni siquiera el temor a que se eliminara información la justificaba: la tecnología forense actual permite recuperar los datos borrados", plantearon.

Los letrados también explicaron que quieren que la Justicia analice los dispositivos secuestrados y pidieron que permanezcan bajo custodia de la Fiscalía hasta que se realicen las pericias. Además, solicitaron que no se los entregue a la otra parte para evitar posibles alteraciones de la prueba."Somos los primeros interesados en que esos dispositivos sean peritados, porque de ellos surgirá que los hechos no ocurrieron como han trascendido públicamente. Por ello hemos solicitado al Sr. Fiscal que, habiéndolos secuestrado, los conserve bajo su custodia y responsabilidad hasta la pericia, tal como lo establece el artículo 226 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, y que no los entregue a la otra parte, a fin de evitar cualquier alteración de la prueba", indicaron.

Por último, los abogados expresaron su confianza en que la investigación permitirá esclarecer lo sucedido y cerraron el comunicado con un pedido dirigido a los medios de comunicación. "Confiamos en que la investigación permitirá esclarecer la verdad. Solicitamos a los medios de comunicación el máximo respeto por la intimidad y la identidad de las niñas", concluyeron.