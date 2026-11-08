Revelaron detalles del allanamiento a Mauro Icardi: qué dijo su abogado y qué se llevaron de la casa

Qué se llevaron de la casa de Mauro Icardi y qué dijo su abogado

Durante el móvil, Quiroz también contó que había mantenido una comunicación con Francisco Oneto, abogado de Icardi, quien le confirmó que el procedimiento se había llevado adelante. Según explicó el periodista, el letrado le brindó detalles sobre los elementos que retiraron de la vivienda y transmitió la postura de su defendido frente al operativo.

"Estuve hablando con Francisco Oneto, el abogado de Mauro Icardi, quien ahora tomó esta parte penal, y lo que me dice es que nos confirma este allanamiento, nos confirma que se llevaron la computadora y el celular de la nena, lo que me dice es que un poco sobreactuado de la manera de los oficiales de hacer este megaoperativo, lo que también me confirma es que hicieron un pedido para reguardar a cargo del fiscal los teléfonos y la computadora porque consideran que no tienen por qué estar filtrando a la prensa ni a los periodistas algunas pruebas, y que Mauro se encuentra muy tranquilo con esta situación", contó.

Por último, Quiroz sumó un dato sobre la situación familiar de las niñas que también habría recibido de parte de Oneto. El periodista señaló que Isabella, la hija menor de Wanda e Icardi, permanecía junto al futbolista, y remarcó que se trataba de una información que, según su apreciación, no había tenido demasiada difusión.