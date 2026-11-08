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Revelaron detalles del allanamiento a Mauro Icardi: qué dijo su abogado y qué se llevaron de la casa

El cronista de Infama habló con Francisco Oneto, quien confirmó el allanamiento, reveló qué elementos secuestró la Policía y dio detalles del operativo.

8 nov 2026, 19:14
Mauro Icardi
Mauro Icardi

En Infama (América TV) dieron detalles del allanamiento que la Policía realizó este domingo en la casa de Mauro Icardi, ubicada en el barrio privado La Isla de Nordelta. El operativo contó con más de 20 efectivos y cinco patrulleros. Además, el cronista Oliver Quiroz reveló qué elementos retiraron de la propiedad y compartió información sobre la situación de las hijas del futbolista.

La primera en dar la noticia fue la conductora Marcela Tauro, quien anunció la medida durante la emisión del programa. “Hace instantes le allanaron la vivienda. Hace una hora fue allanada La casa de los sueños de Mauro Icardi”, comenzó diciendo.

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Acto seguido, Quiroz, que se encontraba en las inmediaciones de la propiedad, describió el importante despliegue policial que se había montado en el lugar. “Obviamente no podemos ingresar porque es un barrio privado, y sabemos que se acercaron más de 20 oficiales, cinco patrulleros, un despliegue, un gran operativo hicieron”, relató desde Nordelta.

Qué se llevaron de la casa de Mauro Icardi y qué dijo su abogado

Durante el móvil, Quiroz también contó que había mantenido una comunicación con Francisco Oneto, abogado de Icardi, quien le confirmó que el procedimiento se había llevado adelante. Según explicó el periodista, el letrado le brindó detalles sobre los elementos que retiraron de la vivienda y transmitió la postura de su defendido frente al operativo.

"Estuve hablando con Francisco Oneto, el abogado de Mauro Icardi, quien ahora tomó esta parte penal, y lo que me dice es que nos confirma este allanamiento, nos confirma que se llevaron la computadora y el celular de la nena, lo que me dice es que un poco sobreactuado de la manera de los oficiales de hacer este megaoperativo, lo que también me confirma es que hicieron un pedido para reguardar a cargo del fiscal los teléfonos y la computadora porque consideran que no tienen por qué estar filtrando a la prensa ni a los periodistas algunas pruebas, y que Mauro se encuentra muy tranquilo con esta situación", contó.

Por último, Quiroz sumó un dato sobre la situación familiar de las niñas que también habría recibido de parte de Oneto. El periodista señaló que Isabella, la hija menor de Wanda e Icardi, permanecía junto al futbolista, y remarcó que se trataba de una información que, según su apreciación, no había tenido demasiada difusión.

     

 

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