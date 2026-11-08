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El papa León XIV llegó a la Argentina y fue recibido por Javier Milei

El sumo pontífice arribó en Aeroparque y fue recibido por el presidente Javier Milei, junto con autoridades nacionales y representantes de la Iglesia.

Javier Milei recibió al papa León XIV tras su llegada a la Argentina. (Foto: Reuters)

Javier Milei recibió al papa León XIV tras su llegada a la Argentina. (Foto: Reuters)
Javier Milei recibió al papa León XIV tras su llegada a la Argentina. (Foto: captura de video)

Javier Milei recibió al papa León XIV tras su llegada a la Argentina. (Foto: captura de video)
El papa León XIV llegó a la Argentina tras su visita a Uruguay. (Foto: Reuters)

El papa León XIV llegó a la Argentina tras su visita a Uruguay. (Foto: Reuters)

El papa León XIV llegó a la Argentina procedente de Montevideo, donde concluyó su visita a Uruguay con una misa frente a la Basílica de Florida. El sumo pontífice inició así una visita apostólica de tres días por el país y aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, donde será recibido por el presidente Javier Milei y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

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El avión que trasladó al jefe de la Iglesia católica despegó esta tarde a las 15:53 desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, Uruguay. El avión lleva la inscripción Pontifex Maximus debajo del nombre de la aerolínea de bandera. Su llegada representa un acontecimiento histórico, ya que es la primera visita de un pontífice a la Argentina en 39 años, desde los viajes que realizó Juan Pablo II al país en 1982 y 1987.

El papa León XIV llegó a la Argentina. (Foto: Reuters)

El papa León XIV llegó a la Argentina. (Foto: Reuters)

El recibimiento oficial y el homenaje a San Martín

Como parte del protocolo oficial, León XIV participó de una ceremonia de recepción junto a integrantes del Regimiento de Artillería 1, la Armada y la Fuerza Aérea, quienes interpretaron el himno nacional argentino y el himno pontificio.

El sumo pontífice saludó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el nuncio apostólico en Argentina, Michael Wallace Banach; y al cardenal Jorge García Cuerva. Además, recibió flores y regalos de parte de jóvenes, niños y adultos mayores de distintas edades y sectores quienes lo recibieron con rosas amarillas y blancas.

El Papa recibió regalos de parte de niños y jóvenes que lo esperaron tras su arribo en la Argentina. (Foto: Reuters)

El Papa recibió regalos de parte de niños y jóvenes que lo esperaron tras su arribo en la Argentina. (Foto: Reuters)

Posteriormente, el Papa realizará un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre, en el marco de las actividades oficiales organizadas para su visita.

El mensaje de León XIV antes de partir hacia la Argentina

Antes de dejar Uruguay para continuar su gira por la Argentina, el papa León XIV publicó un mensaje de agradecimiento a través de su cuenta oficial de X, en el que destacó la calidez de los uruguayos y el acompañamiento recibido durante su estadía.

El papa León XIV partió desde Montevideo rumbo a Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. (Foto: Reuters)

El papa León XIV partió desde Montevideo rumbo a Buenos Aires en un vuelo de Aerolíneas Argentinas. (Foto: Reuters)

"Aunque Uruguay es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es capaz de cosas muy grandes. Eso quedó de manifiesto durante estos días", expresó el pontífice.

Además, agregó un mensaje para los fieles uruguayos: "Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones".

La agenda de León XIV en la Casa Rosada

Más tarde, el sumo pontífice se trasladará a la Casa Rosada para mantener una audiencia protocolar con el presidente Javier Milei. El encuentro está previsto para las 17:50 y será uno de los momentos centrales de la primera jornada de su estadía en el país.

La agenda también contempla una actividad en el Palacio Libertad, donde León XIV brindará un mensaje dirigido a funcionarios, diplomáticos y representantes de distintos sectores de la sociedad.

En pocas palabras

  • Papa León XIV llegó a Argentina: Fue recibido por el presidente Javier Milei en Aeroparque Jorge Newbery.
  • Visita de tres días: El sumo pontífice inicia su gira apostólica tras concluir su visita a Uruguay.
  • Agenda oficial: Incluye homenaje a San Martín y audiencia protocolar en la Casa Rosada con Milei.
Resumen generado por Thinkindot AI
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