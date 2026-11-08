Fórmula 1: Colapinto partirá desde el puesto 15 en Brasil y buscará avanzar en Interlagos

Estos son los datos principales para seguir la carrera:

Carrera: Gran Premio de San Pablo.

Fecha: domingo 8 de noviembre.

Horario: 14 (hora argentina).

Circuito: Autódromo José Carlos Pace, Interlagos.

Largada de Franco Colapinto: 15°.

Transmisión: Fox Sports, Disney+ y F1 TV.

Colapinto buscará avanzar tras una clasificación complicada

La lluvia fue una de las grandes protagonistas de la jornada del sábado y complicó el trabajo de varios pilotos. Colapinto no pudo encontrar el rendimiento esperado con su Alpine y finalizó 17° en la clasificación.

Sin embargo, el argentino partirá desde el puesto 15 en la carrera principal. Su objetivo será aprovechar las oportunidades desde las primeras vueltas y ganar posiciones en un circuito exigente, que combina cambios de elevación y sectores en los que los errores pueden terminar en despistes.

El pronóstico de nuevas precipitaciones también podría influir en el desarrollo de la competencia. En ese escenario, la elección de los neumáticos y las decisiones estratégicas de los equipos pueden resultar determinantes.

Lando Norris consiguió la pole y Verstappen buscará remontar

Lando Norris comenzará el Gran Premio de San Pablo desde la primera posición, después de quedarse con el mejor registro de la clasificación.

La situación será diferente para Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes, según la grilla informada por la fuente, deberán largar desde los últimos lugares. Ambos tendrán por delante una carrera exigente si quieren recuperar terreno y meterse en la zona de puntos.