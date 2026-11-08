En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Fórmula 1
Franco Colapinto
Automovilismo

Fórmula 1: Colapinto partirá desde el puesto 15 en Brasil y buscará avanzar en Interlagos

El piloto argentino disputará este domingo el Gran Premio de San Pablo en el circuito de Interlagos. Tras una clasificación complicada por la lluvia, partirá desde el puesto 15 y buscará avanzar en la carrera. Lando Norris consiguió la pole position.

Fórmula 1: Colapinto partirá desde el puesto 15 en Brasil y buscará avanzar en Interlagos (Foto: Reuters)

Fórmula 1: Colapinto partirá desde el puesto 15 en Brasil y buscará avanzar en Interlagos (Foto: Reuters)

Franco Colapinto tendrá este domingo un nuevo desafío en la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine largará desde la 15° posición en el Gran Premio de San Pablo, que se disputará en el tradicional circuito de Interlagos, Brasil.

Leé también La inesperada sanción que recibió Franco Colapinto tras la primera práctica en el GP de Brasil
Franco Colapinto

El argentino buscará recuperarse después de una clasificación difícil, marcada por la lluvia y los problemas de adherencia que condicionaron el rendimiento de su monoplaza. Aunque terminó 17° en esa instancia, finalmente avanzará dos lugares en la grilla de partida.

En el otro extremo, Lando Norris se quedó con la pole position y comenzará la carrera desde el primer lugar.

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Brasil

El Gran Premio de San Pablo se disputará este domingo 8 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace, conocido como Interlagos. La prueba corresponde a la vigésima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

Estos son los datos principales para seguir la carrera:

  • Carrera: Gran Premio de San Pablo.

  • Fecha: domingo 8 de noviembre.

  • Horario: 14 (hora argentina).

  • Circuito: Autódromo José Carlos Pace, Interlagos.

  • Largada de Franco Colapinto: 15°.

  • Transmisión: Fox Sports, Disney+ y F1 TV.

Colapinto buscará avanzar tras una clasificación complicada

La lluvia fue una de las grandes protagonistas de la jornada del sábado y complicó el trabajo de varios pilotos. Colapinto no pudo encontrar el rendimiento esperado con su Alpine y finalizó 17° en la clasificación.

Sin embargo, el argentino partirá desde el puesto 15 en la carrera principal. Su objetivo será aprovechar las oportunidades desde las primeras vueltas y ganar posiciones en un circuito exigente, que combina cambios de elevación y sectores en los que los errores pueden terminar en despistes.

El pronóstico de nuevas precipitaciones también podría influir en el desarrollo de la competencia. En ese escenario, la elección de los neumáticos y las decisiones estratégicas de los equipos pueden resultar determinantes.

Lando Norris consiguió la pole y Verstappen buscará remontar

Lando Norris comenzará el Gran Premio de San Pablo desde la primera posición, después de quedarse con el mejor registro de la clasificación.

La situación será diferente para Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes, según la grilla informada por la fuente, deberán largar desde los últimos lugares. Ambos tendrán por delante una carrera exigente si quieren recuperar terreno y meterse en la zona de puntos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Fórmula 1 Franco Colapinto Brasil
Notas relacionadas
Franco Colapinto terminó 11° en la segunda práctica del GP de Brasil
Video: Franco Colapinto logró que Lewis Hamilton pruebe el mate en Brasil
Se conoció el ranking de destructores de la Fórmula 1: la impactante diferencia entre Colapinto y Gasly

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar