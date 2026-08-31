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El presidente de la FIA en A24: "Voy a respaldar la iniciativa para que haya una carrera de Fórmula 1 en Argentina"

Mohammed Ben Sulayem habló con Eduardo Feinmann y aseguró que apoyará el regreso de la Fórmula 1 al país.

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El presidente de la FIA en A24: Voy a respaldar la iniciativa para que haya una carrera de Fórmula 1 en Argentina

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, aseguró esta noche que respaldará la "iniciativa" para que "haya una carrera de Fórmula 1 y de los rallies mundiales en Argentina" y afirmó que la decisión también la toma "desde el punto de vista comercial".

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"Voy a respaldar la iniciativa que haya una carrera de F1 o los rallys mundiales acá en Argentina", indicó Sulayem en diálogo, a través de una traductora, con Eduardo Feinmann.

El presidente aclaró que la decisión tenía su "punto de vista comercial" y consideró que el país recupere las carreras de F1 y de Rally "va a ser bueno para el negocio y para el deporte".

"Nosotros necesitamos desarrollar lugares para que se corran carreras que sean sostenibles, que esté la disposición, que estén las inversiones, que estén los fanáticos y que esté el poder del Gobierno para hacerlo", explicó.

Respecto a esa posibilidad, profundizó: "¿Argentina se merece ser parte del calendario de la F1? La respuesta es sí. Tienen historia, tienen trayectoria, la primera carrera se corrió acá en 1953".

"Después el rally comenzó en 1980, es grande. Existe el amor por el automovilismo y la situación económica, Argentina está mejor. De esa manera sabemos que es factible. Ahora, además de lo emocional está lo racional con respecto al calendario de F1. ¿Argentina se lo merece? Se lo merece pero hay que pasar por un proceso, hay un plan de negocios y hay un cupo. Si entra Argentina alguien más tiene que salir", agregó.

La pregunta por Colapinto

Consultado por la performance de Franco Colapinto en la F1, Sulayem lo definió como un "ffantástico piloto" pero, señaló, que "todos sabemos que no es solamente el piloto sino también el equipo".

"La competencia en F1 es terrible. Colapinto está para quedarse", señaló y analizó que el corredor pilarense "representa a la Argentina de la mejor manera con respeto y con calidad deportiva".

En esa línea, analizó que "no se trata de tener la Fórmula 1 de vuelta o el rally sino lo más importante es tener campeones".

La presencia de Milei

Sobre la presencia del mandatario Javier Milei en el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Sulayem subrayó: "Estoy muy agradecido de que el presidente asista a la conferencia. Demuestra lo comprometido que está el país para apoyar estas funciones importantes". También agradeció a ACA por ser sede de la conferencia en Buenos Aires.

Respecto a la reunión que mantuvo con el Presidente, manifestó que "fue sobre lo que él expresó durante su presentación" y acotó que la "conversación fue para hacer crecer el automovilismo, cómo hacer que vuelvan las competencias internacionales importantes a la Argentina".

En cuanto a la figura del mandatario argentino, indicó que "es muy energético, un hombre de deporte". "Hablamos de las distintas oportunidades de desarrollar el automovilismo en Argentina. Si miran a Argentina tienen automovilismo y fútbol, ambas cosas son buenas para nosotros", sostuvo.

"Sentí que el automovilismo está mejor que nunca, nos gustaría tener gente de esta parte del mundo", dijo sobre la visita al país y destacó que recibió una "una cálida bienvenida". "Desde Buenos Aires a Córdoba, siempre es una gran bienvenida", comentó.

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