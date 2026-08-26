Liberan a Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el ICE en EE.UU tras fijar una fianza

Una vez completados los trámites, podrá regresar a Florida. Sin embargo, su liberación no implica que haya finalizado el proceso migratorio que dio origen al caso. Según explicó su defensa, el expediente continuará tramitándose ante la Corte de Migraciones y su resolución podría demorar varios años. Mientras tanto, Pourrain podrá permanecer en Estados Unidos y continuar con su actividad profesional.

El argentino compartió celda con 68 hombres y durmió sentado. (Foto: matipourrain/Instagram)

La defensa señaló que el futbolista no será deportado a la Argentina mientras continúe el proceso judicial, por lo que podrá retomar su vida en Florida y seguir jugando al fútbol. Desde su club acompañaron a Pourrain durante las casi tres semanas de detención y se mantuvieron cerca de él y de su entorno durante el proceso.

Cómo fue la detención del futbolista argentino por el ICE

Pourrain fue detenido el 7 de agosto en el aeropuerto de Miami, cuando se disponía a viajar junto con su equipo rumbo a Los Ángeles para disputar un partido. Los primeros tres días permaneció en el Centro de Procesamiento de ICE de Miramar. Según denunció su abogada, allí atravesó condiciones especialmente difíciles.

De acuerdo con el relato de la defensa, estuvo en una pequeña celda junto a otros 68 hombres, tuvo que dormir sentado y recibió una alimentación en malas condiciones. “Fue tratado muy mal, en una celda 5x10, con otros 68 hombres, tuvo que dormir sentado y la comida fue como de animales”, había relatado la letrada.

Un futbolista argentino fue detenido por el ICE en el aeropuerto de Miami. (Foto: matipourrain/IG)

Matías Pourrain pasó por tres cárceles durante los 20 días detenido

A lo largo de los 20 días de detención, el futbolista fue alojado en tres establecimientos diferentes. Después de permanecer en el centro de procesamiento de Miramar, fue trasladado a una cárcel estatal donde el ICE utiliza parte de las instalaciones.

Según su defensa, las condiciones mejoraron tras ese traslado, aunque la situación tuvo un fuerte impacto emocional sobre el jugador. Su abogada contó que, durante una de las visitas, Pourrain rompió en llanto mientras conversaban.

Además, su entorno aseguró que durante el proceso llegó a compartir espacios con personas que estaban detenidas por delitos comunes.

Por qué el ICE detuvo a Matías Pourrain

La defensa remarcó desde el comienzo que el argentino no fue detenido por un delito penal, sino por una cuestión administrativa relacionada con su situación migratoria. Pourrain había ingresado a Estados Unidos con una visa de turista y posteriormente comenzó el proceso para obtener la residencia permanente, conocida como green card.

El futbolista argentino junto a su pareja. (Foto: matipourrain/Instagram)

“Ingresó al país con visa de turista, pero todavía no tiene nada aprobado para la green card, la residencia. Tiene permiso de trabajo, puede estar aquí. Su situación administrativa era ‘pendiente’”, explicó su abogada. La letrada sostuvo que el futbolista no se encontraba ilegalmente en Estados Unidos y que contaba con un permiso para trabajar mientras aguardaba una resolución sobre su situación migratoria.

Quién es Matías Pourrain

Matías Pourrain comenzó su carrera en Real Pilar y formó parte del equipo que protagonizó uno de los grandes batacazos de la Copa Argentina 2019, cuando eliminó a Vélez.

Posteriormente emigró a Estados Unidos, donde continuó su carrera en Miami Beach FC, Miami City y Club de Lyon. Actualmente integra el plantel de Miami United FC y también participó en la Baller League de fútbol 6.