El primer documental en español sobre la masacre de Hamas en Israel

“El documental sobre la masacre del 7 de octubre es una parte crucial de nuestra misión de arrojar luz sobre las historias humanas que se esconden tras los titulares”, explicó a A24.com Gonzáles.

veo-israel2.jpeg Rodrigo Gonzáles, emprendedor y creador de Veo Israel. (Foto: Micha Lubental)

“Creado por VEO Israel, tras meses de entrevistar a familiares de rehenes, sobrevivientes y primeros intervinientes, comprendimos que la cantidad de historias es imposible de sobrellevar y el mundo debe escucharlas. A través de nuestro trabajo, esperamos fomentar una comprensión más profunda y matizada de los desafíos a los que se enfrenta Israel”, dijo.

Gonzáles analiza los hechos desde un prisma personal: “Luché durante la Segunda Guerra del Líbano y experimenté ataques terroristas en Israel antes, pero nada me preparó para los horrores del 7 de octubre, para la crueldad y el regocijo por torturar y asesinar judíos. Esto no es nada que hayamos visto antes, y el mundo debe entenderlo”, relata.

El foco está puesto en América Latina: “Todavía hay 12 rehenes sudamericanos retenidos en Gaza sin señales de vida para sus familias. No se trata de Israel ni de los judíos; se trata de la humanidad. ¿Podemos vivir en un mundo en el que secuestrar familias enteras de sus camas y retenerlas durante nueve meses es aceptable? ¿Es esta la sociedad de la que queremos formar parte?”

Testimonios desgarradores

Uno de los relatos más estremecedores es el de Cecilia Gallardo, quien sobrevivió al ataque en el kibutz Nahal Oz, ubicado a 700 metros de la Franja de Gaza. Gallardo cuenta cómo 150 terroristas invadieron su comunidad, llevándola a vivir 22 horas de horror mientras se escondía en un búnker: "Me rompí los dientes, me quebré los dedos y las costillas. Pero no sentí nada. Corrí al búnker", recuerda.

Lalo Berdivchevsky también compartió su doloroso testimonio sobre la pérdida de su nieto y su nuera en el kibutz Kfar Aza. Describió cómo sus bisnietos de 10 meses quedaron huérfanos después de que sus padres fueron asesinados: "14 horas sin comida estuvieron, con los padres asesinados al lado. Bebés de 10 meses. Primero asesinaron a la madre, luego al padre", narró con tristeza.

Otro testimonio crucial es el de Danny Garcovich, sobreviviente del kibutz Kissufim y jefe de la compañía de bomberos, quien reveló que los terroristas tenían información precisa sobre los objetivos: "Ellos tenían ubicados a los encargados de seguridad de cada kibutz. Tenían planos de las cámaras de seguridad", afirmó.

La brutalidad de los ataques

El documental también incluye el relato de Victoria Heller, sobreviviente del Festival Nova, un evento de paz y tolerancia que fue brutalmente atacado. Heller describe la escena con horror: "Había cuerpos por todas partes", y enfatiza el terror vivido: "Lo que pasó ahí no fue una guerra. Eso fue sadismo, mutilaron personas. La cantidad de chicas violadas, asesinadas, mutiladas".

El cirujano Juan Barriga también ofrece un testimonio impactante sobre las atrocidades que presenció: "Había una señora que estaba en el kibutz con su hijo de un año y vio cómo mataban a su marido. Y después de que lo mataron, le dispararon al hijo en la cabeza. Esa bala atravesó la cabeza del pequeño y se alojó en el brazo de la mujer", relató.

Veo Israel es una iniciativa que fundó Gonzáles para producir, crear y distribuir contenido en español desde Israel al mundo hispanohablante. Esta es la primera vez que se hace algo así en Israel: 100 por ciento español. Contenidos digitales y también contenidos como el documental.