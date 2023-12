El testimonio de una joven que se salvó del voraz incendio en el microcentro: "Alguien..."

El fuego se desató en la Avenida Alem 668, donde están ubicadas las oficinas del Poder Judicial. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, en el lugar se encuentran más de 15 ambulancias del SAME, las cuales se encuentran brindando atención a los afectados por el humo y las llamas.

"Mi amiga y mi mamá están en el hospital. Cuando salí de mi departamento 11, toqué todos los timbre, pero no contestó nadie. No se veía nada", sintetizó la chica, en diálogo con A24, junto a su perro.

En tanto agregó: "No sé si hay gente atrapada, intenté llamar a todos y la mayoría no estaba. Hay una que no me contesta pero no quiero decir nada".

Incendio en un edificio lindero al Ministerio de Trabajo: rescate en la terraza

Un incendio se desató antes del mediodía en dos pisos de un edificio lindero a la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la Avenida Leandro N. Alem al 688, donde personal de bomberos rescató a personas que se encuentran atrapadas en la terraza. Al menos 24 personas debieron ser hospitalizadas, entre ellas una mujer y su bebé.

El fuego se originó en el sexto y séptimo piso de un edificio de planta baja y 14 pisos, informó A24.

El SAME declaró la alerta roja a los hospitales de la Ciudad para atender de emergencia a personas que requieran asistencia. En el Argerich y Elizalde comenzaron a recibir pacientes.

Mientras un grupo atacaba el fuego en forma generalizada, el resto del cuerpo de Bomberos realizaba una "búsqueda de personas eventualmente afectadas", se informó.