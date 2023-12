Incendio en un edificio lindero al Ministerio de Trabajo: confirman que murió una mujer e investigan qué causó el voraz fuego

"Hay una persona fallecida. La mujer se encontraba en el octavo piso.", confirmó Alberto Crescenti, titular del SAME en un informe brindado a la prensa en la zona del siniestro.

Tras una alerta de vecinos al 911, Personal del SAME, 13 dotaciones de Bomberos de la Ciudad, Brigada Federal Especial de Rescate y de la Policía se acercaron hasta el lugar por el siniestro originado en el sexto y séptimo piso del edificio de 14 pisos.

Mientras un grupo atacó durante horas el fuego en forma generalizada, el resto del cuerpo de Bomberos realizó una "búsqueda de personas eventualmente afectadas", se informó en A24.

Pasado el mediodía, continuaban las tareas de rescate y hospitalización de personas afectadas por el incendio. En tanto, en una amplia área del centro porteño se percibía un intenso olor a humo.

Testimonio de una joven que se salvó del incendio en el edificio

Una joven que vive en el piso 11 del edificio contó su experiencia luego quedar a salvo del fuego y el humo provocado por el incendio.

"No recuerdo lo que pasó. Bajando del piso 10, no vi más nada. Bajé muchos pisos repletos de humo. Hasta que vi una luz y alguien me sacó", sintetizó la chica, en diálogo con A24.