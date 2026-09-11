Gran Hermano: Luana Fernández hizo un ranking de sus candidatos y fue impiadosa con uno

Matías Hanssen (puesto 2): "Después vino Hanssen. Me empezó a atraer su manera de pensar, cómo cocinaba y lo detallista que era. Siempre estaba con rico olor, ropa limpia y demostró ser muy culto", detalló sobre lo que la conquistó.

Tomás "Tomy" Riguera (puesto 3): "Y por último pongo a Tomy, aunque hay algo que me frena: tiene 19 años", aclaró entre risas por la diferencia de edad.

Consultada sobre el galán español que revolucionó la casa durante su visita internacional, Luana fue lapidaria y bajó el mito sobre su supuesta atracción: "Fabio Agostini nunca me gustó. Lo mío con él fue puro show; él histeriqueaba y me parecía medio banana", sentenció entre risas, dejando en claro que todo fue estrategia televisiva.

Con las cartas sobre la mesa, Luana Fernández demostró que su paso por la casa más famosa del país dejó una huella imborrable en el plano sentimental del juego.

¿Santiago Del Moro le tiró un comentario ardiente a Luana de Gran Hermano?

Luana Fernández, tras quedar eliminada de Gran Hermano Generación Dorada con el 6,6% de los votos positivos pasó por La Cumbre, el streaming de Santiago del Moro, donde vivió un ida y vuelta subido de tono: cuando Eugenia Ruiz lanzó un comentario pícaro sobre ella, Del Moro se sumó a la broma con un elogio que generó rápida repercusión entre los seguidores del ciclo.