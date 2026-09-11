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Gran Hermano: Luana Fernández hizo un ranking de sus candidatos y fue impiadosa con uno

La ex Gran Hermano Luana Fernández armó el podio de los hombres que más le atrajeron dentro de la casa y no se guardó nada al hablar de Fabio Agostini.

11 sept 2026, 16:30
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Gran Hermano: Luana Fernández hizo un ranking de sus candidatos y fue letal con uno

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Luana Fernández fue una de las jugadoras que más contenido amoroso dio en esta edición de Gran Hermano Generación Dorada. Su paso por el reality de Telefe estuvo marcado por el drama, las idas y vueltas y varios coqueteos que mantuvieron enganchada a la audiencia.

Vale recordar que la jugadora ingresó a la casa estando en pareja, aunque a los pocos días decidió terminar la relación en vivo durante un stream desde el aislamiento. A partir de ahí vivió un intenso vínculo con Franco Zunino, coqueteó con Fabio Agostini —el invitado de La Casa de los Famosos México— y tuvo un breve affaire con Matías Hanssen, sin contar los besos robados en las fiestas.

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El top 3 de la ex Gran Hermano Luana Fernández

Invitada al piso de A la Barbarossa (Telefe) tras su reciente eliminación, la exjugadora se sometió al picante cuestionario del ciclo y armó, sin filtro, el podio de los hombres que más le gustaron durante el encierro:

Franco Zunino (puesto 1): "Zunino me gustaba un montón. Estaba re enganchada, pero también fue la euforia de lo nuevo. Igual, sí, fue el que más me gustó de todos", confesó.

Matías Hanssen (puesto 2): "Después vino Hanssen. Me empezó a atraer su manera de pensar, cómo cocinaba y lo detallista que era. Siempre estaba con rico olor, ropa limpia y demostró ser muy culto", detalló sobre lo que la conquistó.

Tomás "Tomy" Riguera (puesto 3): "Y por último pongo a Tomy, aunque hay algo que me frena: tiene 19 años", aclaró entre risas por la diferencia de edad.

Consultada sobre el galán español que revolucionó la casa durante su visita internacional, Luana fue lapidaria y bajó el mito sobre su supuesta atracción: "Fabio Agostini nunca me gustó. Lo mío con él fue puro show; él histeriqueaba y me parecía medio banana", sentenció entre risas, dejando en claro que todo fue estrategia televisiva.

Con las cartas sobre la mesa, Luana Fernández demostró que su paso por la casa más famosa del país dejó una huella imborrable en el plano sentimental del juego.

¿Santiago Del Moro le tiró un comentario ardiente a Luana de Gran Hermano?

Luana Fernández, tras quedar eliminada de Gran Hermano Generación Dorada con el 6,6% de los votos positivos pasó por La Cumbre, el streaming de Santiago del Moro, donde vivió un ida y vuelta subido de tono: cuando Eugenia Ruiz lanzó un comentario pícaro sobre ella, Del Moro se sumó a la broma con un elogio que generó rápida repercusión entre los seguidores del ciclo.

     

 

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