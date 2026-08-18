El Gobierno prepara la visita del papa León XIV: posible asueto, visita a Casa Rosada y misas multitudinarias

Según confirmó el arzobispo de Buenos Aires y referente del Episcopado, Jorge García Cuerva, a mediados de septiembre el Vaticano confirmará el itinerario completo que recorrerá León XIV.

Dijo que ya están confirmadas tres misas multitudinarias en las ciudades de Buenos Aires, Luján y Córdoba capital. También habrá eventos de menor convocatoria con autoridades y sectores sociales, como posibles visitas a barrios carenciados y con la juventud. "Hasta ahora podemos decir que el Papa visita la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la Basílica de Luján", dijo el arzobispo de Buenos Aires.

También anticipó que "hay otras actividades que están propuestas, como por ejemplo el Cottolengo de Don Orione, en Claypole", una obra de caridad financiada por la Iglesia Católica Argentina, en el sur del conurbano bonaerense, partido de Almirante Brown.

Sobre visitas a barrios carenciados, García Cuerva dijo en diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, que "en el itinerario del Papa hay distintas opciones, después se verán cuáles se confirman finalmente, pero eso no depende de nosotros, sino de la Santa Sede".

En tanto, consultado sobre la organización de una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, sobre la Avenida del Libertador, en el barrio porteño de Palermo, confirmó que "sí, es una de las posibilidades".

Y agregó: "Serán tres misas multitudinarias en cada ciudad, y estamos pensando que se convoque en términos de un millón de personas en cada evento".

En todos los casos, señaló García Cuerva, "serán eventos al aire libre para que se garantice la posibilidad de que mucha gente se pueda movilizar".

Posible asueto nacional y la seguridad del Papa a cargo de Nación, en articulación con las tres provincias

García Cuerva confirmó Karina Milei le dijo que el Gobierno "analiza la posibilidad de declarar algunos de esos días asueto administrativo, para promover" que la "gente se movilice sin problemas".

Según detalló el arzobispo de Buenos Aires, dentro de lo confirmado del itinerario hasta hoy, se sabe que "el Papa llega el domingo 8 de noviembre por la tarde" y que "la mayor parte de las actividades serán los días lunes, martes y miércoles, hasta que parte para Perú".

Los detalles de la primera reunión en Casa Rosada y la posible foto de Milei con el Papa desde el balcón

Por su parte, ante la consulta de A24.com, el vocero del Episcopado nacional, padre Máximo Jurcinovic, precisó los términos de la reunión -que se extendió por alrededor de una hora- en la Casa Rosada que estuvo presidida por Karina Milei, y participaron las ministras de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de Capital humano, Sandra Pettovello y el canciller Pablo Quirno.

Entre otros funcionarios de la Casa Rosada, también estuvo presente el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

"Fue una reunión que dio continuidad a lo que ya veníamos hablando con Cancillería y la Secretaría de Culto. Preparar la venida de un Papa es sumamente importante, nos excede a todos, cada uno tiene un nivel de responsabilidad muy importante" dijo el vocero del Episcopado en declaraciones a periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Ante la pregunta de A24.com, sobre qué les dijo Karina Milei, el vocero del Episcopado señaló que los recibió "compartiendo la alegría de la visita del Papa a la Argentina después de muchísimos años".

"Karina Milei nos dijo que el Gobierno nacional se ponía a disposición y que va a vivir su responsabilidad con mucha alegría para poder brindarle al Santo Padre una muy buena recepción en la Argentina", añadió el vocero eclesiástico que forma parte del comité organizador de la visita del Papa.

El presbítero relató que la secretaria General de Presidencia les "presentó a las personas que estaban en la reunión para empezar a articular y compartir contactos", tras lo cual, calificó como "muy importante que todos podamos estar organizando juntos" las actividades del Papa.

El vocero del Episcopado también confirmó, tal como había anticipado A24.com, que a fines de agosto llegará a Buenos Aires la segunda avanzada del Vaticano, para terminar de definir el itinerario, que será dado a conocer finalmente en septiembre por la Santa Sede.

En ese sentido, no descartan que León XIV incluya entre sus actividades un homenaje al Papa Francisco, y visite los lugares que vieron crecer al ex arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, antes de convertirse en el primer Papa argentino.

"Nos imaginamos que seguramente León le va a hacer un homenaje al papa Francisco", respondió el vocero del Episcopado ante la pregunta de A24.com, tras remarcar que Francisco falleció sin haber visitado su país durante los 12 años de su pontificado.

En tanto, tomaron con humor la consulta sobre las especulaciones sobre una posible foto del Papa León XIV con el presidente Javier Milei, desde el histórico balcón de la Casa Rosada. "Eso no lo sabemos", respondieron desde el Episcopado tras confirmar que la primera actividad oficial que realizará el Papa será la visita a la Casa Rosada, y que será recibido con todos los honores para un jefe de Estado tanto en el aeropuerto como en la Casa de Gobierno.

En la Iglesia argentina esperan que el Papa brinde "un mensaje donde hablará de todo" y plantearon que le va a hacer bien a los argentinos escuchar a alguien que tiene tanta sabiduría".