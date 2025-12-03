Es oficial: declaran feriado el 12 de diciembre

Las localidades donde el viernes 12 de diciembre será feriado son:

La Niña , Partido de 9 de Julio.

Balneario Marisol , Partido de Coronel Dorrego.

La Invencible, Partido de General Villegas.

Estas tres comunidades, cada una con identidad e historia propia, celebran su fundación en esta fecha, motivo por el cual los gobiernos municipales decretan un cese de actividades en el sector público y una jornada no laborable para el sector privado, supeditada a la autorización del empleador.

En consecuencia, los residentes y trabajadores de estas zonas podrán disfrutar de un fin de semana largo compuesto por el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de diciembre, una oportunidad ideal para organizar actividades familiares, escapadas cortas o simplemente aprovechar el descanso previo al receso navideño.

¿Quiénes podrán disfrutar del asueto del 12 de diciembre?

El alcance del feriado está claramente delimitado y afecta principalmente a dos grupos:

Trabajadores del sector público , quienes tendrán cese total de actividades por disposición municipal en cada localidad.

Trabajadores del sector privado, que tendrán un día no laborable optativo, es decir, podrán tomarse el día si su empleador lo permite.

Esto implica que no se trata de un feriado tradicional, sino de un asueto administrativo y comunitario, diseñado específicamente para acompañar las celebraciones locales.

Las actividades de conmemoración no se limitan al viernes. Tanto el sábado 13 como el domingo 14 de diciembre se llevarán a cabo festejos populares que incluyen:

Desfiles cívicos e institucionales.

Ceremonias religiosas propias de la festividad patronal.

Espectáculos culturales y musicales.

Ferias gastronómicas y artesanales.

Encuentros deportivos y recreativos.

Estas propuestas suelen atraer no solo a residentes, sino también a visitantes de zonas cercanas que encuentran en estas fiestas una oportunidad para conectar con tradiciones bonaerenses y disfrutar del cierre del año en un ambiente comunitario.

La importancia histórica y cultural del 12 de diciembre

Además de las celebraciones locales, la fecha del 12 de diciembre tiene relevancia en la historia argentina y en el calendario internacional. Entre las efemérides y conmemoraciones más destacadas se encuentran:

Disolución de la Confederación Argentina , evento clave en la organización política del país.

Inauguración del monumento al Ejército de los Andes en Mendoza , en homenaje a la gesta libertadora del General José de San Martín.

Día Internacional de la Neutralidad , que promueve la resolución pacífica de conflictos.

Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal , impulsado por la ONU para garantizar acceso equitativo a la salud.

Día del Hincha de Boca , festejado por millones de simpatizantes del club.

Día de la Virgen de Guadalupe, una de las advocaciones marianas más populares de América Latina.

Estas conmemoraciones convierten al 12 de diciembre en una jornada diversa, donde se cruzan celebraciones cívicas, religiosas, históricas y deportivas que enriquecen su significado.

El contexto nacional: ¿cuándo será el próximo fin de semana largo para todos los argentinos?

Si bien el feriado del 12 de diciembre afecta solo a tres localidades bonaerenses, sí existe un próximo fin de semana largo para todo el país, y será el correspondiente al Día de la Inmaculada Concepción, celebrado el domingo 8 de diciembre, pero con asueto transferido al lunes 8, según el calendario oficial 2025.

Así, desde el sábado 6 al lunes 8 de diciembre, todos los argentinos podrán disfrutar de un descanso extendido, que será —a nivel nacional— el último fin de semana largo del año.

De esta manera, el calendario 2025 se encamina hacia su cierre con solo dos feriados importantes:

8 de diciembre (Inmaculada Concepción).

25 de diciembre (Navidad).

El calendario de feriados 2025: qué queda por delante

Para comprender el cierre del año, vale repasar cómo quedó organizado el calendario oficial tras los últimos anuncios:

Últimos feriados nacionales de 2025

20 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional: fue el último feriado largo de cuatro días, extendiéndose del viernes al lunes.

8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción: será el próximo feriado nacional, generando un fin de semana largo de tres días.

25 de diciembre – Navidad: último feriado inamovible del año.

Feriados trasladables del calendario

8 de diciembre – Aunque la fecha es fija, suele ser acompañada por jornadas no laborables complementarias en algunas provincias.

Feriados inamovibles

25 de diciembre – Navidad.

En conclusión, los argentinos tienen por delante solo un fin de semana largo nacional y el feriado navideño, antes de dar cierre definitivo al 2025.

El valor social de los feriados locales

Más allá del descanso laboral, los feriados locales como el del 12 de diciembre cumplen un rol clave para las comunidades pequeñas. Refuerzan la identidad, promueven el turismo regional, dinamizan las economías locales y mantienen vivas tradiciones que forman parte de la memoria colectiva.

En el caso de La Niña, Balneario Marisol y La Invencible, estas fechas sirven para reunir a las familias, impulsar actividades económicas, fortalecer la participación vecinal y atraer visitantes que disfrutan de propuestas culturales, religiosas y gastronómicas.

Al mismo tiempo, permiten a los trabajadores tener una pausa valiosa en un mes que suele ser demandante, tanto en lo laboral como en lo personal.