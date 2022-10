Cuando una de las adolescentes le pidió ayuda a su mamá para contestarlo, le dio aviso a los demás tutores, que elevaron un pedido de explicación a las autoridades de la escuela.

El polémico "cuestionario sexual" que causó rechazo en una escuela de Corrientes

Cuestionario sexual Corrientes 1.jpg Parte del "cuestionario sexual" que un docente de Corrientes le entregó a sus alumnos.

Juan Manuel Fratti, uno de los tutores, confirmó que se le solicitó a la escuela que el docente no de más clases y que se analice el caso para siguientes sanciones.

“Una estudiante le pide ayuda a la madre para que la auxilie con las preguntas y ahí nos pone a todos en alarma y conocimiento de este cuestionario. En base a eso fuimos a pedir a la escuela que nos explique cuál fue el motivo y cuál es la clase para poder entender que unos chicos de 13 años estén recibiendo un cuestionario tan elevado”, señaló el tutor en radio LT7.

Exigen que el profesor no de más clases a los alumnos

Los tutores solicitaron a las autoridades educativas que Piaggio no diera más clases a los alumnos y hasta algunos tienen pensando denunciar penalmente al docente.

“Lo único que pedimos en esa nota es que el profesor se abstenga de seguir dando clases porque a medida que pasan los días nos vamos enterando de otras cosas. Reiteramos el pedido para que no esté frente al aula”, afirmó Fratti.

Por último, el tutor destacó que hay padres “muy enojados que pretenden ir a la Justicia”. Sin embargo, sostuvo que la mayoría prefiere seguir las vías educativas.

“Nosotros no estamos en contra del trabajo del profesor, simplemente queremos lo mejor para los chicos. Sobre todo los padres de las hijas mujeres están muy enojados y no confían más en el profesor. El pedido era que no le dé más clases a los chicos, pero no es una medida que podemos tomar nosotros", concluyó.