El gesto de Candela Arizaga con Facundo Moyano tras el levantamiento de la perimetral: "El tiempo pone todo en su lugar"

La elección del tema sumó un significado particular a la publicación, en medio de una historia sentimental que quedó bajo la mirada pública después del episodio de Belgrano. Aunque la imagen no estuvo acompañada por una explicación extensa, tanto la canción como el gesto de etiquetar a Moyano dejaron entrever que la joven quiso compartir este nuevo capítulo de la relación.

Pero hubo más. En una segunda historia de Instagram, Candela publicó una frase reflexiva que pareció completar el mensaje de la fotografía y expresar su mirada sobre el momento que atraviesa: "El tiempo pone todo en su lugar, la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar".

Con esas palabras, Arizaga cerró su publicación con una reflexión centrada en la paciencia, la verdad y los sentimientos. Así, tras la decisión judicial, la joven volvió a poner su relación con Moyano en primer plano y eligió las redes sociales para compartir una señal de esta nueva etapa.

Qué había consumido Facundo Moyano antes de ir al programa de Moria Casán

Moria Casán dio a conocer en su programa los audios de la conversación que tuvo con Facundo Moyano, en la que el dirigente hizo referencia a su paso por el ciclo durante aquella entrevista que despertó una fuerte repercusión.

Durante el intercambio con la conductora, Moyano habló sobre las condiciones en las que había llegado a aquella charla televisiva que dio tanto que hablar. Según explicó, se había presentado en el estudio después de pasar la noche sin dormir, atravesado por el enojo y tras haber consumido alcohol.

“Moria, yo fui al programa con una botella de whisky encima, sin dormir, deprimido, enojado, dolido”, reconoció Facundo en un audio que le envió a la conductora y que se expuso al aire en La Mañana con Moria (El Trece).

Más allá de admitir cómo se encontraba en ese momento, el dirigente destacó que la entrevista le permitió liberar parte de lo que venía atravesando por el conflicto con su novia, Candela Arizaga. “Y así todo me fui contento, porque como dijiste vos, hice una catarsis”, remarcó.

Por último, Facundo volvió a sostener su posición respecto de lo ocurrido con su pareja durante aquella madrugada en Belgrano y se refirió a la necesidad de que intervenga la Justicia. “Y no dije mi verdad, dije la verdad. Lo tiene que decir la Justicia y creo que es evidente”, sostuvo.