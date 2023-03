Esteban Trebucq respondió a las críticas por su móvil en Rosario: "La pasé fenómeno"

En referencia a algunos comentarios negativos hacia su persona que recibió en Twitter, Trebucq planteó: "Muchas de esas descalificaciones las hicieron personas que nunca jamás salieron a la calle a hacer una nota".

"Muchas personas que en las últimas horas me cuestionaron nunca se animaron a salir a la calle sin redes, sin custodia, prácticamente sin productores. A mí me gusta trabajar así", aclaró.

Durante el móvil, Trebucq también le concedió la palabra a vecinos que no estaban de acuerdo con lo que hacía. Sobre esto, declaró: "Si alguien me quiere cuestionar, que no lo diga por detrás, que lo diga por micrófono".

Luego, respecto de quienes dijeron en las redes sociales que "la pasó mal" en Rosario, el conductor de A24 replicó: "La pasé fenómeno, las críticas las fui a buscar yo".

A continuación, mostró imágenes de dicha cobertura que no salieron al aire donde se lo ve hablando amenamente con vecinos, incluso sacándose fotos y haciendo comentarios futboleros.

"Yo fui a contar una historia de un país que cruje en el dolor, de un país absolutamente injusto", agregó.

El editorial de Esteban Trebucq en La Cruel Verdad