Exclusivo de A24: a 2 años del inicio de la pandemia, denuncian pésimas condiciones en el Hospital Garrahan

Así se encuentra hoy el Garrahan, el primer Hospital pediátrico del país

En el Hospital Garrahan se practican el 60% de los trasplantes pediátricos, no sólo en la Argentina, sino a nivel de Latinoamérica. Hoy la situación empeoró: hay puertas que no se abren, baños que no funcionan, mucho olor a humedad, cañerías sin agua y en mal estado, goteras, perdida de agua, aires acondicionados que no funcionan

Las denuncias del personal médico que trabaja en el Hospital Garrahan

En el informe de A24, parte del personal que trabaja, señaló que al Hospital Garrahan "lo están dejando que se venga abajo". "Nosotros somos educadores de la salud y acá en el hospital no se los cuida”, dijeron.

Informe Hospital Garrahan A24 2.jpg Así se encuentra por dentro hoy el Hospital Garrahan.

“Quieren dejar una salud pública totalmente devastada”, explicó un médico. "Tenés un alto contenido de virulencia que es terrible para el personal de la salud. No puede ser que no estén exponiendo de esta manera. Las ventanas no se pueden abrir”, dio su visión una de las enfermeras.

“El recurso más importante que tiene el Hospital es el recurso humano. Pero no por eso vamos a dejar de reclamar para que la atención sea de calidad y hacer nuestro trabajo de la mejor manera, que es para lo que estamos acá”, expuso otra de las médicas.