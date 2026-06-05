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Adrián Pallares explotó al aire con todo contra Elina Costantini: "¡Es una vergüenza!"

El conductor de Intrusos Adrián Pallares le contestó a Elina Costantini en medio de una disputa legal entre Eduardo Costantini y la ex Teresa Costantini.

5 jun 2026, 15:40
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Adrián Pallares explotó al aire con todo contra Elina Costantini: ¡Es una vergüenza!
Adrián Pallares explotó al aire con todo contra Elina Costantini: ¡Es una vergüenza!

Adrián Pallares explotó al aire con todo contra Elina Costantini: "¡Es una vergüenza!"

Adrián Pallares explotó furioso al aire desde Intrusos (América Tv) contra Elina Costantini después de que se habló en el programa del conflicto legal entre Eduardo Costantini y su ex Teresa Costantini, donde el empresario a más de 30 años de su divorcio, solicitó a su ex esposa que deje de utilizar su apellido.

Después de contar que Elina le escribió recientemente a Rodrigo Lussich por este tema, Pallares reaccionó con furia: "Lo voy a decir: me manda carta documento Elina costantini, así que ya puse a trabajar a mis abogados, prepárense todos".

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"Ella me escribió esta mañana para decirme que era verdad por el tema del juicio con Teresa Costantini por el apellido", introdujo Lussich, cuando fue interrumpido de inmediato por su compañero de conducción: "Es una vergüenza. Elina Costantini es una vergüenza que le querés sacar el apellido, es una vergüenza", repitió indignado.

Y agregó mirando fijo a cámara: "Ocupate de otras cosas, es vergonzozo. ¿Le querés sacar el apellido a la madre de los cinco hijos? ¿A los hermanos de tu hija? Es una verguenza Elina Costantini".

Tras la firme exposición de Adrián Pallares, Rodrigo Lussich leyó el mensaje que le envió hace unas horas la esposa del empresario: "Elina me escribió: la verdad siempre triunfa, a veces solo es cuestión de tiempo. Respecto a lo que se dijo, entre paréntesis me pone Pallares, ya lo he puesto en manos de mis abogados. Hay una menor de por medio que es mi hija, cuidado y respeto".

"Creo que cuando se tiene un micrófono y una audiencia e importante informarse correctamente antes de afirmar cuestiones tan delicadas. Esto es en pareja, Eduardo y yo. Cada vez falta menos para que la verdad salga a la luz y todos puedan conocer los hechos tal como son", concluyó el conductor sobre el mensaje que le envió la esposa de Eduardo Costantini.

En tanto, la actriz y guionista Teresa Costantini había publicado días atrás en su cuenta de Instagram un contundente posteo: "El nombre que no se puede borrar. Teresa Costantini y el efecto Streisand".

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El feroz descargo de la ex mujer de Eduardo Costantini

Teresa Costantini le dedicó un contundente posteo a su ex, Eduardo Constantini, en medio de una sorpresiva guerra judicial que inició el empresario para que ella deje de utilizar el apellido que utilizó durante toda su carrera.

"Tengo 76 años, cuarenta de carrera artística y un apellido con el que firmé cada película, cada obra, cada guión. Hoy enfrento una demanda para que deje de usarlo", arrancó su mensaje la actriz y directora dejando en claro que no está dispuesta a ceder en ese pedido.

Y remarcó: "Y otra en el tribunal eclesiástico para anular mi matrimonio con Eduardo Costantini alegando de su parte la 'falta de madurez al casarnos'".

"28 años de matrimonio, cinco hijos, renovación de votos en las bodas de plata. Han pasado 30 años desde nuestro divorcio lo que resulta hoy una embestida imcomprensible", puntualizó indignada.

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