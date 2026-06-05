Adrián Pallares explotó al aire con todo contra Elina Costantini: "¡Es una vergüenza!"

Tras la firme exposición de Adrián Pallares, Rodrigo Lussich leyó el mensaje que le envió hace unas horas la esposa del empresario: "Elina me escribió: la verdad siempre triunfa, a veces solo es cuestión de tiempo. Respecto a lo que se dijo, entre paréntesis me pone Pallares, ya lo he puesto en manos de mis abogados. Hay una menor de por medio que es mi hija, cuidado y respeto".

"Creo que cuando se tiene un micrófono y una audiencia e importante informarse correctamente antes de afirmar cuestiones tan delicadas. Esto es en pareja, Eduardo y yo. Cada vez falta menos para que la verdad salga a la luz y todos puedan conocer los hechos tal como son", concluyó el conductor sobre el mensaje que le envió la esposa de Eduardo Costantini.

En tanto, la actriz y guionista Teresa Costantini había publicado días atrás en su cuenta de Instagram un contundente posteo: "El nombre que no se puede borrar. Teresa Costantini y el efecto Streisand".

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El feroz descargo de la ex mujer de Eduardo Costantini

Teresa Costantini le dedicó un contundente posteo a su ex, Eduardo Constantini, en medio de una sorpresiva guerra judicial que inició el empresario para que ella deje de utilizar el apellido que utilizó durante toda su carrera.

"Tengo 76 años, cuarenta de carrera artística y un apellido con el que firmé cada película, cada obra, cada guión. Hoy enfrento una demanda para que deje de usarlo", arrancó su mensaje la actriz y directora dejando en claro que no está dispuesta a ceder en ese pedido.

Y remarcó: "Y otra en el tribunal eclesiástico para anular mi matrimonio con Eduardo Costantini alegando de su parte la 'falta de madurez al casarnos'".

"28 años de matrimonio, cinco hijos, renovación de votos en las bodas de plata. Han pasado 30 años desde nuestro divorcio lo que resulta hoy una embestida imcomprensible", puntualizó indignada.