Facundo Pastor, entre los finalistas de los premios de la Semana de Gijón por su libro "Emboscada"

La Semana Negra de Gijón es un festival literario, cultural, reivindicativo, festivo y popular que cada año busca reinventarse con un lema distinto y nuevas propuestas para el debate que se desarrolla a través de días en mesas de discusión, paneles y presentaciones de libros.

Los organizadores presentaron el 18 de marzo los listados de los nominados a los cuatro premios. Entre ellos, Facundo Pastor competirá por el Premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de género negro en español publicada en 2022 por su trabajo "Emboscada".

El periodista integra esa selección de nominados con Octavio Escobar Giraldo, por "Cada oscura tumba"; Luis Roso, por "El crimen de Malladas"; Mariano Sánchez Soler, por "La larga marcha ultra"; y Juan Tallón, por "Obra maestra".

“Recibí la noticia con mucha alegría y emoción. Cuando me avisó Claudia Piñeiro, a quien admiro mucho, no lo podía creer. Estar nominado en una categoría que, encima, lleva el nombre de él, es sin duda una reivindicación frente a ese final tan violento, tan injusto. Me refiero a su secuestro y desaparición, y al robo de todo su archivo personal, de sus cuentos y de sus textos. El aporte de Walsh a nuestra literatura es inmenso, incalculable. Estoy convencido de que la memoria colectiva se construye en cada acto individual. Este libro es eso: un simple aporte para seguir recordándolo”, dijo Pastor a Infobae Leamos.

El año pasado hubo dos autores argentinos entre los ganadores de este festival: Nicolás Ferraro, por su novela "Ámbar", se coronó con el Hammett, junto al español Carlos Bardem por "El asesino inconformista", y Marcelo Guerrieri, con "Con esta luna", se quedó con el Premio Celsius a la mejor novela de fantasía, ciencia ficción o terror.