Falleció Mariana Ditzel, la joven de 30 años que esperaba un trasplante de corazón

Un corazón para Mariana 1.jpg Mariana se encontraba primera en la lista de trasplantes de corazón del Incucai. Sus familiares se esforzaron para difundir el caso a nivel nacional.

El 14 de enero Mariana viajó a Buenos Aires para realizar una serie de estudios que tenía programados. Lo que iba a ser un viaje de rutina con solo dos días de internación, terminó en una arritmia que la llevaron a un paro cardíaco.

Sin embargo, la lograron reanimar y la conectan a un ECMO, una máquina que permite suplantar su corazón y sus pulmones. Ese mismo día entró en la lista de emergencia del Incucai y desde el 19 de enero pasó a emergencia nacional. Mariana estaba primera en la lista de espera.

En el medio de esa internación, la llegada de un medicamento desde Canadá, que se dejó de fabricar en el país, mantuvo con esperanza de que Mariana pudiera sobrellevar mejor su miocardiopatía, hasta esperar por un donante. Sin embargo, los médicos ya le habían advertido a los familiares de Mariana que su trasplante seguía siendo urgente.

Mariana seguía sin mejorar y los médicos repetían que la “situación era delicada” cuando encontraron coágulos en el pulmón derecho que drenaban y aparecían de nuevo. “En estas condiciones hoy no puede recibir un órgano por la infección, sería muy riesgoso. Hay que controlar la infección para volver a estar en condiciones de que reciba un órgano”, explicaron.

Renzo Mamani, pareja de Mariana, escribió unas conmovedoras palabras sobre toda la situación que vivieron en los últimos meses.

“Cuando nos enteramos de la enfermedad lloramos, lloramos muchísimo, me acuerdo muy bien el día. Te prometí que jamás te iba a dejar sola, te prometí que yo iba a ser tu escudo, me prometí a mi mismo que iba a hacer todo para que disfrutes al máximo cada momento, que jamás haya un “no” a algo en tu vida".

Y finalizó: "Sé que sabías que vivía por y para vos, aunque no lo hablábamos, yo sé que lo sabías. Esperaba un ángel donante, y no me di cuenta que el ángel eras vos y que el milagro era que hayas vivido y compartido tu vida conmigo. Te amo”.

En Argentina son 7.119 las personas que necesitan un órgano para salvar sus vidas y en lo que va de 2022 se realizaron 108 trasplantes. La denominada “Ley Justina” establece que todos los mayores de 18 años son donantes si no se expresa lo contrario, mientras que en menores de edad la decisión depende exclusivamente de los padres.