A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿Lo tenías?

Pincoya de Gran Hermano explicó el origen de su apodo y sorprendió con su historia: "Es por..."

Recientemente eliminada del reality, Pincoya pasó por Corta por Lozano y reveló el curioso origen de la denominación con la que se hizo conocida.

2 sept 2026, 18:44
Banner seguínos en google Primicias Ya
Pincoya de Gran Hermano explicó el origen de su apodo y sorprendió con su historia: Es por...

Pincoya de Gran Hermano explicó el origen de su apodo y sorprendió con su historia: "Es por..."

Pincoya de Gran Hermano explicó el origen de su apodo y sorprendió con su historia: Es por...

Pincoya de Gran Hermano explicó el origen de su apodo y sorprendió con su historia: "Es por..."

Jennifer Vanessa Galvarini Torres, conocida popularmente como La Pincoya, es una de las participantes chilenas que quedará en el recuerdo de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Recientemente, la exparticipante explicó el particular origen del apodo con el que se hizo conocida y reveló la historia detrás de ese nombre, directamente vinculado con la mitología chilota.

Recientemente eliminada del reality tras un fuerte mano a mano con Yipio, la chilena pasó por Corta por Lozano (Telefe), donde repasó su experiencia dentro de la casa y se animó a compartir una faceta personal hasta ahora poco conocida por el público argentino.

Leé también

Mariana Nannis le dio un consejo de vida a Charlotte Caniggia en Gran Hermano y la conmovió: "Siempre..."

Mariana Nannis le dio un consejo de vida a Charlotte Caniggia en Gran Hermano y la conmovió: Siempre...

Durante la entrevista, La Pincoya explicó que su apodo está inspirado en una figura mitológica característica de la cultura de Chiloé y contó el significado que tiene para ella.

La Pincoya es por un ser mitológico, de las más hermosas. Es ecologista, baila cuando sale la luna. Hay una producción de productos para que los pescadores vayan ”, explicó al referirse a la figura que inspiró el nombre con el que se hizo conocida.

Luego, profundizó en la relación de este ser mitológico con el cuidado de la naturaleza y los recursos del mar: “Cuando nosotros, los seres humanos, no cuidamos nuestras playas, cuando dejamos todo tirado, se enoja, mira la casa y cuando van los pescadores, no encuentran los productos ”.

Quién es La Pincoya, la participante de Gran Hermano que conquistó al público

Jennifer Vanessa Galvarini Torres, conocida como La Pincoya, es una influencer chilena oriunda de la Isla Grande de Chiloé, en la comuna de Ancud, Región de Los Lagos. Hija de un pescador artesanal, técnica en enfermería, casada y madre de un hijo, comenzó a ganar popularidad en redes sociales bajo el nombre de “Pincoya sin glamour”.

En sus plataformas se define como comediante autodidacta y logró construir una importante comunidad virtual, con más de 320 mil seguidores en Instagram.

Su popularidad en Chile creció aún más a partir de su participación en la versión local de Gran Hermano, donde se convirtió en una de las figuras más recordadas del reality. Su llegada a la edición Generación Dorada significó además un nuevo desafío: representar a Chile en la edición argentina del exitoso formato.

Con su personalidad descontracturada, su particular sentido del humor y una fuerte identidad ligada a sus raíces chilotas, La Pincoya rápidamente logró llamar la atención también del público argentino. Ahora, tras su eliminación, decidió abrir una nueva parte de su historia y revelar el verdadero significado detrás del apodo que la acompaña desde hace años.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gran Hermano

Lo más visto