Pincoya de Gran Hermano explicó el origen de su apodo y sorprendió con su historia: "Es por..."

Luego, profundizó en la relación de este ser mitológico con el cuidado de la naturaleza y los recursos del mar: “Cuando nosotros, los seres humanos, no cuidamos nuestras playas, cuando dejamos todo tirado, se enoja, mira la casa y cuando van los pescadores, no encuentran los productos ”.

Quién es La Pincoya, la participante de Gran Hermano que conquistó al público

Jennifer Vanessa Galvarini Torres, conocida como La Pincoya, es una influencer chilena oriunda de la Isla Grande de Chiloé, en la comuna de Ancud, Región de Los Lagos. Hija de un pescador artesanal, técnica en enfermería, casada y madre de un hijo, comenzó a ganar popularidad en redes sociales bajo el nombre de “Pincoya sin glamour”.

En sus plataformas se define como comediante autodidacta y logró construir una importante comunidad virtual, con más de 320 mil seguidores en Instagram.

Su popularidad en Chile creció aún más a partir de su participación en la versión local de Gran Hermano, donde se convirtió en una de las figuras más recordadas del reality. Su llegada a la edición Generación Dorada significó además un nuevo desafío: representar a Chile en la edición argentina del exitoso formato.

Con su personalidad descontracturada, su particular sentido del humor y una fuerte identidad ligada a sus raíces chilotas, La Pincoya rápidamente logró llamar la atención también del público argentino. Ahora, tras su eliminación, decidió abrir una nueva parte de su historia y revelar el verdadero significado detrás del apodo que la acompaña desde hace años.