Salvaje golpiza: 20 rugbiers atacaron a un joven a la salida del boliche y lo tiraron en una zanja

Un joven de 19 años fue atacado por un numeroso grupo a la salida de un boliche y sufrió lesiones de gravedad.

Un violento ataque en patota conmocionó a la localidad de Tafí del Valle, en Tucumán, durante la madrugada del sábado. Un joven de 19 años fue brutalmente golpeado a la salida de un boliche y, según el relato de la víctima y su familia, habría sido agredido por alrededor de 20 personas, presuntamente integrantes de un equipo de rugby local.

Acusan a Cristian Castro de propinarle una golpiza a su madre, Verónica: Le destrozó...

De acuerdo con lo denunciado, el joven no tenía conflictos previos con los atacantes. Había salido del local bailable junto a dos amigos cuando, sin mediar palabra, fue rodeado y atacado con extrema violencia. El episodio ocurrió en la antesala del torneo Seven de Rugby, evento que convocó a numerosos jugadores y visitantes en la zona.

patota

Testigos relataron que la agresión fue particularmente feroz: el joven fue golpeado a trompadas, pateado cuando ya estaba en el suelo y luego arrojado a una zanja al costado de la calle. Parte de la secuencia quedó registrada en videos grabados por personas que presenciaron el hecho, material que posteriormente permitió avanzar en la identificación de algunos de los agresores.

Según informó el portal Contexto Tucumán, la golpiza solo se detuvo cuando cinco jóvenes intervinieron y lograron apartar a los atacantes para asistir a la víctima. “Si no fuera por ellos, lo mataban”, aseguró un familiar, visiblemente conmocionado por lo ocurrido.

Brutal golpiza en patota: el joven sufrió varias lesiones

Como consecuencia del ataque, el joven sufrió lesiones de gravedad: cortes profundos en la espalda, ambos hombros dislocados, golpes internos y un severo traumatismo facial que le dejó el rostro desfigurado. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde permaneció internado durante varias horas mientras los médicos lograban estabilizarlo.

Si bien actualmente se encuentra fuera de peligro y ya fue dado de alta, los profesionales de la salud indicaron que deberá continuar con un seguimiento médico estricto para descartar complicaciones derivadas de los traumatismos sufridos.

En paralelo, la investigación avanza con el aporte de testigos y registros audiovisuales. Uno de los amigos del joven logró reconocer a dos de los presuntos agresores, quienes, según señaló, formarían parte del club polideportivo Huirapuca, con sede en la ciudad de Concepción. Además, trascendió que algunos de ellos ya habían sido mencionados en otros episodios de violencia grupal ocurridos con anterioridad.

