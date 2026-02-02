Salvaje golpiza: 20 rugbiers atacaron a un joven a la salida del boliche y lo tiraron en una zanja

Brutal golpiza en patota: el joven sufrió varias lesiones

Como consecuencia del ataque, el joven sufrió lesiones de gravedad: cortes profundos en la espalda, ambos hombros dislocados, golpes internos y un severo traumatismo facial que le dejó el rostro desfigurado. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde permaneció internado durante varias horas mientras los médicos lograban estabilizarlo.

Si bien actualmente se encuentra fuera de peligro y ya fue dado de alta, los profesionales de la salud indicaron que deberá continuar con un seguimiento médico estricto para descartar complicaciones derivadas de los traumatismos sufridos.

En paralelo, la investigación avanza con el aporte de testigos y registros audiovisuales. Uno de los amigos del joven logró reconocer a dos de los presuntos agresores, quienes, según señaló, formarían parte del club polideportivo Huirapuca, con sede en la ciudad de Concepción. Además, trascendió que algunos de ellos ya habían sido mencionados en otros episodios de violencia grupal ocurridos con anterioridad.