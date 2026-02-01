En vivo Radio La Red
Actualidad
Buenos Aires
Servicio Meteorológico Nacional
Pronóstico

El calor no da tregua: alerta roja por temperaturas extremas en Buenos Aires y gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias amarillas, naranjas y rojas para este domingo. El calor no da tregua y el inicio de febrero llega con riesgos para la salud en gran parte del país.

El calor no da tregua: alerta roja por temperaturas extremas en Buenos Aires y gran parte del país

El calor no da tregua: alerta roja por temperaturas extremas en Buenos Aires y gran parte del país

El calor agobiante continúa afectando a gran parte de la Argentina en el inicio de febrero y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por altas temperaturas para este domingo.

Según el último informe oficial, se mantienen advertencias en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, con niveles que varían entre alerta amarilla, naranja y roja, de acuerdo a la intensidad del fenómeno y su impacto en la salud.

En algunas regiones, el alerta escala a nivel rojo, la categoría más severa, lo que implica riesgo extremo incluso para personas sanas.

Nueva suba de temperaturas desde el lunes

El ascenso térmico volverá a sentirse desde el lunes, con el inicio de una semana marcada por el calor:

  • Lunes: mínima de 23° y máxima de 33°

  • Martes: sería el día más caluroso, con 34° de máxima y cielo parcialmente nublado

golpe-de-calor-2-1000x675

Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas

El sistema de alertas del SMN clasifica el impacto del calor según su peligrosidad:

Alerta amarilla

Indica un efecto leve a moderado en la salud.

Las temperaturas pueden resultar peligrosas, especialmente para grupos de riesgo, como:

  • Niños y niñas

  • Personas mayores de 65 años

  • Personas con enfermedades crónicas

Alerta naranja

Supone un efecto moderado a alto en la salud.

El calor puede ser muy peligroso, sobre todo para los grupos vulnerables.

Alerta roja

Es el nivel más alto de advertencia.

El calor tiene un efecto alto a extremo en la salud y puede afectar a toda la población, incluso a personas jóvenes y saludables.

Recomendaciones clave del SMN y el Ministerio de Salud

Ante eventos de temperaturas extremas, las autoridades sanitarias recomiendan:

  • Aumentar el consumo de agua, sin esperar a tener sed

  • Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas

  • Prestar especial atención a bebés, niños y personas mayores

  • Evitar bebidas con alcohol, cafeína o alto contenido de azúcar

  • No realizar comidas muy abundantes

  • Priorizar el consumo de frutas y verduras

  • Reducir la actividad física

  • Usar ropa liviana, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos

  • Permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado

