El calor agobiante continúa afectando a gran parte de la Argentina en el inicio de febrero y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por altas temperaturas para este domingo.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias amarillas, naranjas y rojas para este domingo. El calor no da tregua y el inicio de febrero llega con riesgos para la salud en gran parte del país.
El calor no da tregua: alerta roja por temperaturas extremas en Buenos Aires y gran parte del país
Según el último informe oficial, se mantienen advertencias en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, con niveles que varían entre alerta amarilla, naranja y roja, de acuerdo a la intensidad del fenómeno y su impacto en la salud.
En algunas regiones, el alerta escala a nivel rojo, la categoría más severa, lo que implica riesgo extremo incluso para personas sanas.
El ascenso térmico volverá a sentirse desde el lunes, con el inicio de una semana marcada por el calor:
Lunes: mínima de 23° y máxima de 33°
Martes: sería el día más caluroso, con 34° de máxima y cielo parcialmente nublado
El sistema de alertas del SMN clasifica el impacto del calor según su peligrosidad:
Alerta amarilla
Indica un efecto leve a moderado en la salud.
Las temperaturas pueden resultar peligrosas, especialmente para grupos de riesgo, como:
Niños y niñas
Personas mayores de 65 años
Personas con enfermedades crónicas
Alerta naranja
Supone un efecto moderado a alto en la salud.
El calor puede ser muy peligroso, sobre todo para los grupos vulnerables.
Alerta roja
Es el nivel más alto de advertencia.
El calor tiene un efecto alto a extremo en la salud y puede afectar a toda la población, incluso a personas jóvenes y saludables.
Recomendaciones clave del SMN y el Ministerio de Salud
Ante eventos de temperaturas extremas, las autoridades sanitarias recomiendan:
Aumentar el consumo de agua, sin esperar a tener sed
Evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas
Prestar especial atención a bebés, niños y personas mayores
Evitar bebidas con alcohol, cafeína o alto contenido de azúcar
No realizar comidas muy abundantes
Priorizar el consumo de frutas y verduras
Reducir la actividad física
Usar ropa liviana, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos
Permanecer en ambientes ventilados o con aire acondicionado