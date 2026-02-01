El calor no da tregua: alerta roja por temperaturas extremas en Buenos Aires y gran parte del país

Lunes: mínima de 23° y máxima de 33°

Martes: sería el día más caluroso, con 34° de máxima y cielo parcialmente nublado

Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas

El sistema de alertas del SMN clasifica el impacto del calor según su peligrosidad:

Alerta amarilla

Indica un efecto leve a moderado en la salud.

Las temperaturas pueden resultar peligrosas, especialmente para grupos de riesgo, como:

Niños y niñas

Personas mayores de 65 años

Personas con enfermedades crónicas

Alerta naranja

Supone un efecto moderado a alto en la salud.

El calor puede ser muy peligroso, sobre todo para los grupos vulnerables.

Alerta roja

Es el nivel más alto de advertencia.

El calor tiene un efecto alto a extremo en la salud y puede afectar a toda la población, incluso a personas jóvenes y saludables.

Recomendaciones clave del SMN y el Ministerio de Salud

Ante eventos de temperaturas extremas, las autoridades sanitarias recomiendan: