Clima en el AMBA: calor intenso, alerta amarilla y una semana sin alivio

ola de calor.jpg

Cómo estará el clima el resto de la semana

Recién hacia la noche del lunes se prevé un cambio en la circulación del viento, con ingreso desde el sector Sur, lo que podría generar cierta inestabilidad en la región.

Bajo ese escenario, el martes por la madrugada y la mañana podrían registrarse precipitaciones aisladas, con una probabilidad de hasta el 40%, aunque el descenso de temperatura será limitado: la máxima prevista volverá a ubicarse cerca de los 34 grados.

El termómetro se mantendrá durante el resto de la semana, aunque con valores levemente más moderados. Las máximas oscilarán entre 31 y 32 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre 23 y 24, siempre con abundante nubosidad.

De acuerdo al pronóstico extendido, estas condiciones se sostendrán hasta fines de enero y los primeros días de febrero. Recién alrededor del 5 o 6 del mes próximo podría registrarse un alivio más marcado de la ola de calor que afecta a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.