El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa bajo alerta amarilla por temperaturas extremas, en el marco de una ola de calor que mantiene registros muy por encima de los 30 grados y condiciones que pueden afectar la salud.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa otro fin de semana marcado por la ola de calor, con temperaturas muy elevadas y alerta amarilla vigente por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Clima en el AMBA: calor intenso, alerta amarilla y una semana sin alivio
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este nivel de alerta implica un efecto leve a moderado sobre la población, con mayor riesgo para niños y niñas, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.
Para este domingo 25 de enero, se espera una temperatura máxima de hasta 34 grados, con viento predominante del Norte, que rotará al Noreste y luego al Este hacia la noche, cuando podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. El cielo se mantendrá entre parcial y mayormente nublado durante toda la jornada.
El panorama se tornará aún más exigente el lunes, ya que las marcas térmicas volverán a subir: la mínima rondará los 26 grados y la máxima alcanzará los 36, con nubosidad persistente y sin alivio significativo.
Recién hacia la noche del lunes se prevé un cambio en la circulación del viento, con ingreso desde el sector Sur, lo que podría generar cierta inestabilidad en la región.
Bajo ese escenario, el martes por la madrugada y la mañana podrían registrarse precipitaciones aisladas, con una probabilidad de hasta el 40%, aunque el descenso de temperatura será limitado: la máxima prevista volverá a ubicarse cerca de los 34 grados.
El termómetro se mantendrá durante el resto de la semana, aunque con valores levemente más moderados. Las máximas oscilarán entre 31 y 32 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre 23 y 24, siempre con abundante nubosidad.
De acuerdo al pronóstico extendido, estas condiciones se sostendrán hasta fines de enero y los primeros días de febrero. Recién alrededor del 5 o 6 del mes próximo podría registrarse un alivio más marcado de la ola de calor que afecta a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.