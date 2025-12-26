Las fotos de las vacaciones de Morena Beltrán y Lucas Blondel en Punta del Este: sol, mar y mates

PrimiciasYa te muestra las imágenes de las vacaciones de Morena Beltrán y Lucas Blondel en Punta del Este mientras se espera una definición por el futuro del deportista, quien quiere sumar minutos ante las pocas oportunidades que tuvo este año en el conjunto Xeneize.

En marzo de 2024 Lucas Blondel sufrió un esguince de rodilla derecha con ruptura del ligamento cruzado anterior que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi todo el año.

Luego, al recuperarse de la lesión, el futbolista tuvo pocos ingresos al primer equipo y todo indica que en 2026 podría buscar un nuevo club para poder sumar rodaje.

RS Fotos

La revelación de Lucas Blondel sobre su carrera y la influencia de su relación con Morena Beltrán

Después de un 2025 donde tuvo muy poca participación en Boca Juniors, Lucas Blondel se refirió a su presente y enfrentó los comentarios sobre su relación sentimental con Morena Beltrán y cómo esto puede repercutir en su rendimiento en cancha.

“Desde el primer momento que empezamos a salir, sabía que si la rompía era por ella y si jugaba mal también iba a ser por ella”, indicó con total sinceridad el futbolista en un reciente diálogo con La Fábrica del Podcast.

Y a su vez remarcó sobre por qué estuvo con tan poco rodaje el último año con el anterior entrenador, Miguel Ángel Russo: “Hubo cuatro entrenadores antes y con todos jugué, si fuese ese el caso, me hubieran separado del grupo. En ese sentido estoy tranquilo con mis compañeros. Creo que no me ven de esa forma".

"Hay un montón de cosas que son injustas y que no me gusta que se digan, pero intento no darle más importancia de la que tiene”, confesó el futbolista de 29 años y que integra la selección de Suiza.

Y se sinceró sobre lo que genera en la sociedad su noviazgo con Morena Beltrán y los comentarios que surgen sobre su nivel en cancha: “Al ser conocida, es la explicación más fácil, pero cuando alguno de los chicos juega mal no dicen ‘la novia lo tiene mal’. Son las reglas del juego y nosotros elegimos esto”.