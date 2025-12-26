Las fotos de las vacaciones de Morena Beltrán y Lucas Blondel en Punta del Este: sol, mar y mates
La periodista deportiva Morena Beltrán y el futbolista Lucas Blondel disfrutaron de unos días de relax total en un exclusivo balneario de Punta del Este con la mascota Pomelo. Las imágenes.
Morena Beltrán y Lucas Blondel llevan casi dos años de novios y pasan por un gran momento juntos. Con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo y el receso en el fútbol, la pareja disfrutó de unos días de vacaciones juntos en Punta del Este, lugar elegido siempre por muchos famosos.
La periodista deportiva y el futbolista de Boca Juniors fueron visto caminando por la playa en uno de los exclusivos balnearios cerca del hotel Serena.
El lugar elegido fue Parada 25 de la Mansa y los dos se mostraron disfrutando de una distendida charla a orillas del mar y bien acompañados por Pomelo, el golden retriever que forma parte de la familia y los acompaña a todos lados.
Luego de una caminata en un día soleado a pleno se sentaron a tomar mate en una sombrilla en la que charlaron con un colega de Blondel, el futbolista de Estudiantes de La Plata Alexis Castro, quien se encontraba junto a su pareja embarazada y esperan su primer hijo.
PrimiciasYa te muestra las imágenes de las vacaciones de Morena Beltrán y Lucas Blondel en Punta del Este mientras se espera una definición por el futuro del deportista, quien quiere sumar minutos ante las pocas oportunidades que tuvo este año en el conjunto Xeneize.
En marzo de 2024 Lucas Blondel sufrió un esguince de rodilla derecha con ruptura del ligamento cruzado anterior que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi todo el año.
Luego, al recuperarse de la lesión, el futbolista tuvo pocos ingresos al primer equipo y todo indica que en 2026 podría buscar un nuevo club para poder sumar rodaje.
La revelación de Lucas Blondel sobre su carrera y la influencia de su relación con Morena Beltrán
Después de un 2025 donde tuvo muy poca participación en Boca Juniors, Lucas Blondel se refirió a su presente y enfrentó los comentarios sobre su relación sentimental con Morena Beltrán y cómo esto puede repercutir en su rendimiento en cancha.
“Desde el primer momento que empezamos a salir, sabía que si la rompía era por ella y si jugaba mal también iba a ser por ella”, indicó con total sinceridad el futbolista en un reciente diálogo con La Fábrica del Podcast.
Y a su vez remarcó sobre por qué estuvo con tan poco rodaje el último año con el anterior entrenador, Miguel Ángel Russo: “Hubo cuatro entrenadores antes y con todos jugué, si fuese ese el caso, me hubieran separado del grupo. En ese sentido estoy tranquilo con mis compañeros. Creo que no me ven de esa forma".
"Hay un montón de cosas que son injustas y que no me gusta que se digan, pero intento no darle más importancia de la que tiene”, confesó el futbolista de 29 años y que integra la selección de Suiza.
Y se sinceró sobre lo que genera en la sociedad su noviazgo con Morena Beltrán y los comentarios que surgen sobre su nivel en cancha: “Al ser conocida, es la explicación más fácil, pero cuando alguno de los chicos juega mal no dicen ‘la novia lo tiene mal’. Son las reglas del juego y nosotros elegimos esto”.