El Gobierno difundió un video navideño que se grabó puertas adentro de Casa Rosada

“Desde la Casa Rosada, esperamos que el nacimiento de Jesús renueve en todos los hogares argentinos la paz, la esperanza y el espíritu de encuentro que inspiran la Navidad”, expresaron desde la cuenta oficial de la Presidencia de la Nación, junto con el saludo de “¡Feliz Navidad!” que acompañó la publicación. El mensaje se inscribe dentro de las acciones institucionales que el Gobierno suele realizar en fechas patrias y celebraciones religiosas.

casa rosada

El mensaje de Javier Milei por las fiestas

En paralelo al mensaje institucional de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei también difundió su propio saludo navideño a través de sus redes sociales. En ese mensaje, el jefe de Estado combinó los deseos por la Navidad con un balance de su gestión y un llamado a continuar con las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

“Nosotros bajamos el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI a cero. Es el proceso de estabilización más exitoso de la historia y vamos a seguir por el mismo camino, bajando el gasto y bajando impuestos”, afirmó el mandatario en su mensaje. En esa línea, Milei destacó algunos de los hitos de su administración, entre ellos el control de la inflación y la reducción de los índices de pobreza, según expresó.

El presidente también mencionó la eliminación del cepo cambiario y subrayó los avances en materia de seguridad interna. En ese punto, señaló que los piquetes, que según indicó alcanzaban un promedio de miles por año, se redujeron a cero. Además, hizo referencia a la creación de la Dirección Federal de Investigaciones y al reequipamiento de las fuerzas de seguridad.

milei

En el plano institucional y electoral, Milei volvió a defender la implementación de la Boleta Única Papel en el sistema electoral nacional y aseguró que su gobierno fue el único que tuvo el coraje de avanzar con esa reforma. Asimismo, sostuvo que los resultados de las elecciones legislativas reflejaron una vocación de cambio en la sociedad y permitirían profundizar el rumbo adoptado por el Ejecutivo.

El video difundido por la Casa Rosada tuvo una duración de 86 segundos y cerró con una consigna ya habitual en los mensajes del presidente: “Que Dios los bendiga a todos. Que la fuerza del cielo los acompañe. ¡Y viva la libertad, carajo!”. Luego de la publicación, Milei volvió a reiterar su saludo navideño al pueblo argentino durante la medianoche.