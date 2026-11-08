Volvieron a internar a Carmen Barbieri y hay preocupación por su salud

El nuevo inconveniente de salud de la actriz y conductora en un período tan corto de tiempo encendió las alarmas. No obstante, su hijo llevó tranquilidad y precisó que en unos días recibirá el alta médica.

Cabe recordar que hace poco Carmen Barbieri se presentó a declarar como testigo en el juicio al excirujano Aníbal Lotocki y se quebró frente al Tribunal al relatar el calvario que pasó su amiga Sandra Domínguez.

Qué le había pasado a Carmen Barbieri

Carmen Barbieri había estado con problemas de salud a fines del mes pasado cuando se descompensó en la calle cuando estaba por ir a trabajar.

En esa oportunidad, sufrió un fuerte mareo cuando estaba por subir a un auto y debió quedarse en su casa. Luego contó ella misma que estaba débil.

“No estoy muy bien, hoy no puedo ir a trabajar, estoy débil, baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé tanto que se me nubló todo”, le escribió la actriz y conductora a Pampito.

La conductora explicó que había intentado retomar su rutina después de faltar a su ciclo durante la semana anterior. Sin embargo, reconoció que el regreso le había demandado un esfuerzo importante.

“El lunes y martes hice un gran esfuerzo, porque la semana pasada falté a mi programa. Ayer y antes de ayer fui, hice un gran esfuerzo especial y hoy sin fuerzas. Tengo una bronca, tengo un broncoespasmo terrible”, se lamentó por la situación de salud que atravesaba.