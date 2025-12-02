Fiesta fuera de control: Sr. Cara de Papa, Calamardo y Wazowski a los golpes delante de los chicos

La reacción del público: gritos, asombro y celulares grabando

Mientras los personajes se golpeaban sin tregua, los adultos presentes quedaron paralizados entre la sorpresa y la preocupación. Algunos intentaron acercarse para separar, pero la improvisada batalla fue tan rápida y desordenada que nadie logró intervenir a tiempo.

Los estudiantes, por su parte, formaron un círculo alrededor de los combatientes, gritando y alentando, mientras varios sacaban sus celulares para registrar el momento. Uno de esos videos fue el que se viralizó de inmediato en redes sociales.

cara de papa

Uno de los detalles que más llamó la atención, y que generó cientos de memes, fue el rol secundario de otros personajes que estaban presentes en la escena. Mientras Cara de Papa, Cartman, Mike Wazowski y Calamardo se trenzaban a golpes, en el fondo se veía claramente a Barney, el icónico dinosaurio púrpura, y al Tiburón Mandibulín.

Ambos permanecieron inmóviles, sin intervenir ni acercarse al epicentro del conflicto. Su “neutralidad” en la pelea terminó convirtiéndose en uno de los puntos más comentados en redes sociales, donde los usuarios celebraron la actitud pasiva -y casi filosófica- de los personajes.