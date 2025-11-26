Chilavert respaldó a Verón en su pelea con la AFA y le pidió a Mauricio Macri que intervenga: "Me extraña su silencio"

Verón y Tapia Juan Sebastián Verón, y la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

Chilavert insistió en que el ex presidente de Boca debería “salir a apoyar a Verón”, reclamando más transparencia y señalando la responsabilidad institucional que implica su cargo internacional.

Un conflicto que escaló tras el título a Rosario Central

La polémica estalló luego de que la LPF declarara campeón anual a Rosario Central por sumar la mayor cantidad de puntos en las fases de grupos del Torneo Apertura y Clausura 2025. La decisión fue comunicada antes de que terminara la temporada, lo que generó fuerte malestar en Estudiantes.

Chilavert ha expresado públicamente su apoyo al presidente libertario

Verón denunció que el club no estuvo presente ni votó en esa resolución. La AFA y la LPF respondieron asegurando que la medida fue “aprobada por unanimidad” en el Comité Ejecutivo, con la participación del vicepresidente de Estudiantes, Pascual Caiella. El club platense desmintió esa versión en un comunicado oficial.

De lo deportivo a lo político: Chilavert apuntó contra Macri

Chilavert, que ha manifestado públicamente su apoyo al presidente Javier Milei, cruzó directamente al ex mandatario: “Para criticar a Milei está. Y ahora que se roban todo en el fútbol argentino, no dice nada”. El ex arquero insistió en que Macri debería involucrarse en defensa de Verón frente al poder central de la AFA.

La AFA exigió que Estudiantes haga un pasillo de honor.

El pasillo de la polémica y el trasfondo real

La consagración de Rosario Central sumó otro capítulo cuando la AFA exigió que Estudiantes haga un pasillo de honor antes del partido entre ambos equipos. Los jugadores del Pincha lo hicieron, pero dando la espalda al plantel rosarino, lo que amplió el escándalo y derivó en posibles sanciones.

El conflicto esconde un debate mayor:

Verón impulsa el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino.

Tapia defiende el sistema actual de clubes sociales y deportivos.

La disputa promete seguir creciendo y ya trascendió lo deportivo para instalarse de lleno en la política del fútbol argentino.