Chilavert respaldó a Verón en su pelea con la AFA y le pidió a Mauricio Macri que intervenga: "Me extraña su silencio"
El ex arquero de Vélez opinó sobre la estrella otorgada a Central y el pasillo de espaldas de los jugadores de Estudiantes. “Y si interviene la Justicia”, propuso el paraguayo.
Chilavert respaldó a Verón en su pelea con la AFA y le pidió que Mauricio Macri intervenga.
El ex arquero e ídolo de Vélez, José Luis Chilavert, volvió a encender la interna del fútbol argentino al meterse de lleno en la disputa entre Estudiantes de La Plata, encabezado por Juan Sebastián Verón, y la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia. “Mauricio Macri debería apoyar a Verón”, comentó.
El conflicto se profundizó tras la sorpresiva decisión de la Liga Profesional (LPF) de otorgar el título anual 2025 a Rosario Central, aunque las diferencias entre ambos dirigentes vienen de larga data y están ligadas al modelo de gestión que cada uno impulsa para los clubes.
En una entrevista con Radio Rivadavia, Chilavert consideró “valiente” la postura de Verón y pidió que Mauricio Macri, actual presidente de la Fundación FIFA, intervenga en la disputa.
“Me preocupa el silencio de todos los presidentes. Y si interviene la Justicia, Mauricio Macri lo tiene al lado a Infantino. Macri conoce la mafia. Me extraña el silencio de él”, sostuvo el ex arquero.
Chilavert insistió en que el ex presidente de Boca debería “salir a apoyar a Verón”, reclamando más transparencia y señalando la responsabilidad institucional que implica su cargo internacional.
Un conflicto que escaló tras el título a Rosario Central
La polémica estalló luego de que la LPF declarara campeón anual a Rosario Central por sumar la mayor cantidad de puntos en las fases de grupos del Torneo Apertura y Clausura 2025. La decisión fue comunicada antes de que terminara la temporada, lo que generó fuerte malestar en Estudiantes.
Verón denunció que el club no estuvo presente ni votó en esa resolución. La AFA y la LPF respondieron asegurando que la medida fue “aprobada por unanimidad” en el Comité Ejecutivo, con la participación del vicepresidente de Estudiantes, Pascual Caiella. El club platense desmintió esa versión en un comunicado oficial.
De lo deportivo a lo político: Chilavert apuntó contra Macri
Chilavert, que ha manifestado públicamente su apoyo al presidente Javier Milei, cruzó directamente al ex mandatario: “Para criticar a Milei está. Y ahora que se roban todo en el fútbol argentino, no dice nada”. El ex arquero insistió en que Macri debería involucrarse en defensa de Verón frente al poder central de la AFA.
El pasillo de la polémica y el trasfondo real
La consagración de Rosario Central sumó otro capítulo cuando la AFA exigió que Estudiantes haga un pasillo de honor antes del partido entre ambos equipos. Los jugadores del Pincha lo hicieron, pero dando la espalda al plantel rosarino, lo que amplió el escándalo y derivó en posibles sanciones.
El conflicto esconde un debate mayor:
Verón impulsa el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al fútbol argentino.
Tapia defiende el sistema actual de clubes sociales y deportivos.
La disputa promete seguir creciendo y ya trascendió lo deportivo para instalarse de lleno en la política del fútbol argentino.