Según contaron en La Mañana con Moria, dos figuras protagonizaron un momento de tensión en la ceremonia de los Martín Fierro de Cable.
28 nov 2025, 13:17
Pelea y picante encuentro entre dos famosos en medio de la entrega de los Martín Fierro de Cable
La edición 2025 de los premios Martín Fierro de Cable reunió durante la noche del jueves a numerosas figuras históricas y actuales de la televisión argentina, que se acercaron al gran evento para competir y celebrar los logros del año. Sin embargo, en La Mañana con Moria (El Trece) algunas miradas se desviaron de la alfombra roja y los galardones para enfocarse en un episodio particular que ocurrió en plena ceremonia y que, según contaron, pasó desapercibido para la mayoría. Fue allí donde Nazarena Di Serio, Gustavo Méndez, Pilar Smith y Luis Ventura se convirtieron inesperadamente en protagonistas de un momento que generó comentarios.
Todo comenzó cuando el equipo del ciclo reparó en unas imágenes captadas durante la gala. Mientras repasaban lo sucedido, Nazarena Di Serio aportó un dato que llamó la atención: “Ayer tuvimos un periodista y un camarógrafo infiltrado, que estuvo haciendo de las suyas”, comentó en referencia a Gustavo Méndez, quien estuvo atento a cada detalle del evento. Acto seguido, el programa presentó las imágenes exclusivas que permitieron observar una situación que, a simple vista, parecía una conversación común, pero que encerraba un cierto nivel de tensión.
En el video se veía a Pilar Smith y Luis Ventura intercambiando palabras de manera animada. Aunque no se escuchaba el audio, desde el estudio señalaban detalles del lenguaje corporal que sugerían algo más que un simple diálogo casual. Según describieron, “Ella le está explicando algo y él mueve las manos como indignado y molesto”, una observación que encendió el interés por descifrar qué tema podría haber generado ese intercambio tan gesticulado en plena ceremonia.
Gustavo Méndez agregó que fue Smith quien se acercó hasta la mesa en la que él se encontraba y que no lograron identificar el contenido de la charla. Sin embargo, eso no impidió que en el estudio se aventuraran con algunas hipótesis. Con su estilo habitual, Nazarena Di Serio lanzó una posibilidad que mezclaba humor y especulación: “Tal vez estamos viendo a la que será la futura presidenta de APTRA, según los rumores”. Así, el episodio, lejos de quedar en una anécdota menor, terminó instalándose como uno de los comentarios más llamativos en el detrás de escena de la premiación.
Crédito: RS FOTOS.
¿Quién se llevó el oro en los Martín Fierro de Cable?
El ganador del premio Martín Fierro de Oro de Cable 2025 fue el periodista Gustavo Sylvestre.
El conductor de Minuto Uno (por C5N) recibió la estatuilla más codiciada en la gala realizada en el salón Goldencenter de Buenos Aires, cerrando así una noche donde también fue reconocido por su labor periodística masculina.
“Muchas gracias. Muchas gracias a Aptra y a Luis Ventura por mantener este premio Martín Fierro. El 30 de octubre de 1983 voté por primera vez y comenzaba mi labor periodística aquí en Buenos Aires. Venía de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, de trabajar en LT11 donde empecé a laburar como periodista. Mi recuerdo para los medios del interior. 23 años en Canal 13, 15 años de A dos voces. 11 años en C5N. Pasé por Radio El Mundo, Radio del Plata, Radio La Red y ahora en Radio 10. 42 años he cumplido el 30 de octubre en esta vocación que tengo y que amo que es el periodismo”, expresó el escenario al recibir su galardón.
