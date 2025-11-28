Pelea y picante encuentro entre dos famosos en medio de la entrega de los Martín Fierro de Cable

89eef5d2-550e-409f-aa6a-0d6c93a4a9b9

Crédito: RS FOTOS.

¿Quién se llevó el oro en los Martín Fierro de Cable?

El ganador del premio Martín Fierro de Oro de Cable 2025 fue el periodista Gustavo Sylvestre.

El conductor de Minuto Uno (por C5N) recibió la estatuilla más codiciada en la gala realizada en el salón Goldencenter de Buenos Aires, cerrando así una noche donde también fue reconocido por su labor periodística masculina.

“Muchas gracias. Muchas gracias a Aptra y a Luis Ventura por mantener este premio Martín Fierro. El 30 de octubre de 1983 voté por primera vez y comenzaba mi labor periodística aquí en Buenos Aires. Venía de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, de trabajar en LT11 donde empecé a laburar como periodista. Mi recuerdo para los medios del interior. 23 años en Canal 13, 15 años de A dos voces. 11 años en C5N. Pasé por Radio El Mundo, Radio del Plata, Radio La Red y ahora en Radio 10. 42 años he cumplido el 30 de octubre en esta vocación que tengo y que amo que es el periodismo”, expresó el escenario al recibir su galardón.