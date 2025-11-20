Finde XXL y vacaciones 2026: cuánto costará viajar en auto a la Costa Atlántica

Tomando como referencia YPF, el litro de nafta premium cuesta $1.606 y la súper $1.435. Así, en el primer caso, cada tramo saldrá $ 67.452 lo que hace a un total de $134.904 entre la ida y la vuelta.

Mientras que, si se opta por la opción más económica, se ahorrará aproximadamente $14.364 ya que se necesitarán $60.270 por tramo y un total de $120.540 entre la ida y la vuelta.

Cálculo con Nafta Premium

Litro: $1.606

$1.606 Consumo estimado: 36 a 42 litros por tramo

36 a 42 litros por tramo Gasto por tramo: $67.452

$67.452 Total ida y vuelta: $134.904

Cálculo con Nafta Súper (opción más económica)

Litro: $1.435

$1.435 Gasto por tramo: $60.270

$60.270 Total ida y vuelta: $120.540

Ahorro usando nafta súper: $14.364 menos en el total del viaje.

Los precios para ir a la Costa Atlántica

Con el último aumento que rige en la Autovía 2 y la Autopista La Plata - Buenos Aires desde el 1° de octubre, recorrer los 450 kilómetros desde el Obelisco hasta la avenida Constitución en Mar del Plata costará $18.000 en hora pico: $ 5.000 para pasar por Dock Sud y Hudson y otros dos tickets de $ 6.500 cada uno en Samborombón y Maipú.

Si a ese monto se le agregan las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, que pertenecen a AUSA, del Gobierno de la Ciudad, se llega a $22.525. Ese sería el gasto total para los viajeros que residen en Liniers, Flores, Lugano y otros puntos del oeste porteño y que suban a los accesos viales para emprender el rumbo a la costa atlántica.

En la Ciudad, los peajes en hora pico cuestan $ 4.524,62 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $ 1.810,45 en la autopista Illia, siempre para vehículos particulares. En hora no pico los valores son $ 3.192.73 y 1.330,17, respectivamente.

Viajar en auto a Mar del Plata durante el próximo finde XXL tendrá un costo total que oscila entre $138.500 y $157.500, dependiendo del combustible elegido y de si se utilizan o no las autopistas porteñas en horario pico.

Como siempre, se recomienda cargar combustible antes de los días de mayor circulación, revisar el estado del vehículo y, si es posible, evitar las horas de mayor congestión en los accesos.