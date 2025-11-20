En vivo Radio La Red
Economía
Costa Atlántica
Mar Del Plata
Gastos actualizados

Finde XXL y vacaciones 2026: cuánto costará viajar en auto a la Costa Atlántica

La costa argentina es el destino por excelencia para hacer turismo interno durante los fines de semana largos y este feriado no es la excepción. El detalle de los peajes.

María Morena Arredondo
por María Morena Arredondo |
Se acerca el fin de semana largo del 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, y con ello las escapadas dentro del país. Uno de los destinos más elegidos por la cantidad de días será la costa argentina. Ahora bien, poniendo como destino Mar del Plata y si se viaja en auto particular desde la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto hay que desembolsar entre combustible y peajes?

El Gobierno confirmó un NUEVO FERIADO para NOVIEMBRE: cuándo será finde XXL
El Gobierno confirmó un NUEVO FERIADO para NOVIEMBRE: cuándo cae el finde XXL

Este fin de semana se convertirá en el último descanso prolongado de 2025, con días ideales para viajes cortos, actividades familiares o simplemente para disfrutar de un respiro antes de las celebraciones y compromisos típicos de diciembre.

ruta costa atlantica.jpg

Precios de referencia actuales de YPF en CABA (noviembre 2025):

  • Nafta común: $1435
  • Nafta premium: $1606
  • Gasoil común: $1328
  • Gasoil premium: $1538

De Ciudad de Buenos Aires a Mar del Plata

Desde la Ciudad de Buenos Aires a Mar del Plata hay 400 kilómetros de distancia, aproximadamente, para los que se calculan entre 36 y 42 litros de combustible.

Tomando como referencia YPF, el litro de nafta premium cuesta $1.606 y la súper $1.435. Así, en el primer caso, cada tramo saldrá $ 67.452 lo que hace a un total de $134.904 entre la ida y la vuelta.

Mientras que, si se opta por la opción más económica, se ahorrará aproximadamente $14.364 ya que se necesitarán $60.270 por tramo y un total de $120.540 entre la ida y la vuelta.

Cálculo con Nafta Premium

  • Litro: $1.606
  • Consumo estimado: 36 a 42 litros por tramo
  • Gasto por tramo: $67.452
  • Total ida y vuelta: $134.904

Cálculo con Nafta Súper (opción más económica)

  • Litro: $1.435
  • Gasto por tramo: $60.270
  • Total ida y vuelta: $120.540

Ahorro usando nafta súper: $14.364 menos en el total del viaje.

Los precios para ir a la Costa Atlántica

Con el último aumento que rige en la Autovía 2 y la Autopista La Plata - Buenos Aires desde el 1° de octubre, recorrer los 450 kilómetros desde el Obelisco hasta la avenida Constitución en Mar del Plata costará $18.000 en hora pico: $ 5.000 para pasar por Dock Sud y Hudson y otros dos tickets de $ 6.500 cada uno en Samborombón y Maipú.

Si a ese monto se le agregan las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, que pertenecen a AUSA, del Gobierno de la Ciudad, se llega a $22.525. Ese sería el gasto total para los viajeros que residen en Liniers, Flores, Lugano y otros puntos del oeste porteño y que suban a los accesos viales para emprender el rumbo a la costa atlántica.

En la Ciudad, los peajes en hora pico cuestan $ 4.524,62 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $ 1.810,45 en la autopista Illia, siempre para vehículos particulares. En hora no pico los valores son $ 3.192.73 y 1.330,17, respectivamente.

Viajar en auto a Mar del Plata durante el próximo finde XXL tendrá un costo total que oscila entre $138.500 y $157.500, dependiendo del combustible elegido y de si se utilizan o no las autopistas porteñas en horario pico.

Como siempre, se recomienda cargar combustible antes de los días de mayor circulación, revisar el estado del vehículo y, si es posible, evitar las horas de mayor congestión en los accesos.

