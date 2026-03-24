Fin de semana largo: más de un millón de turistas viajaron por el país, pero con gastos medidos. 

Embed Feriado de la Memoria: más de un millón de turistas gastaron $ 231 mil millones durante el fin de semana



El segundo fin de semana del año fue muy tranquilo, con un turista que priorizó escapadas cortas, de cercanía y que cuidó el nivel de gastos .



El gasto promedio… pic.twitter.com/JKSTzwZHE3 — CAME (@redcame) March 24, 2026

Cuánto gastaron los turistas

El gasto promedio diario se ubicó en $103.793 por persona, lo que representa una caída del 7% frente al feriado de Carnaval y un 1,6% menos interanual en términos reales.

Según el informe, esta baja se explica por dos factores clave:

Elección de destinos más cercanos

Predominio de actividades gratuitas, especialmente culturales y conmemorativas por el 24 de marzo

Además, el perfil del turista se definió como “austero, con prioridad en experiencias antes que en consumo intensivo”.

Estadías cortas y viajes fragmentados

A pesar de tratarse de un fin de semana de cuatro días, la estadía promedio fue de 2,2 noches, similar a la de un fin de semana largo tradicional.

Desde CAME señalaron que muchos viajeros optaron por dividir sus escapadas, realizando un viaje más largo y otro más corto dentro del mismo período.

Captura La Confederación Argentina de la Mediana Empresa informó que la tendencia a privilegiar destinos cercanos y actividades gratuitas se consolidó.

Destinos elegidos y movimiento turístico

El movimiento se caracterizó por una fuerte dispersión territorial y sin picos marcados, con buena circulación en espacios gastronómicos, ferias y actividades nocturnas.

Entre los destinos más elegidos se destacaron:

Ciudad de Buenos Aires

Bariloche

Puerto Iguazú

Salta

Mendoza

Mar del Plata

Ushuaia

También tuvieron buen nivel de actividad localidades bonaerenses como Tigre, San Antonio de Areco y Tandil, junto con destinos del norte y la Patagonia.

para-el-titular-la-camara-turismo-bariloche-la-temporada-invierno-viene-complicaciones.webp Bariloche, otro de los destinos elegidos por los argentinos.

Antesala de Semana Santa

El fin de semana largo funcionó como una previa de Semana Santa, lo que generó un movimiento más moderado y distribuido. Muchos turistas optaron por postergar viajes más largos, a la espera del próximo feriado, lo que también impactó en la ocupación.

El clima, además, jugó un rol clave: mientras la Costa Atlántica tuvo lluvias e inestabilidad, el norte y las zonas cordilleranas presentaron mejores condiciones, favoreciendo la llegada de visitantes.

En lo que va de 2026, ya se registraron dos fines de semana largos con 4.022.000 turistas y un gasto total de $1.238.877 millones, consolidando al turismo como uno de los motores de la actividad económica.