Fin de semana largo: más de un millón de turistas viajaron por el país, pero con gastos medidos
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa informó que la tendencia a privilegiar destinos cercanos y actividades gratuitas se consolidó entre los viajeros.
Fin de semana largo: más de un millón de turistas viajaron por el país, pero con gastos medidos.
El fin de semana largo que finaliza este martes dejó un fuerte movimiento turístico en todo el país: más de 1.012.000 personas viajaron y generaron un impacto económico de $231.084 millones, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La tendencia a privilegiar destinos cercanos y actividades gratuitas se consolidó en este mes.
El informe destacó que, aunque hubo un crecimiento en la cantidad de viajeros, se consolidó un perfil más moderado: escapadas cortas, destinos cercanos y un control más estricto del gasto marcaron la tendencia en este período.
De acuerdo con CAME, la cantidad de turistas aumentó un 48,8% respecto a 2025, impulsada en gran parte por la extensión del fin de semana. Sin embargo, el comportamiento del viajero fue diferente.
“Se priorizaron escapadas de cercanía y se cuidó el nivel de gastos”, indicó el relevamiento. El encarecimiento del combustible y el hecho de que el lunes fuera no laborable, pero no feriado, influyeron en la elección de viajes más breves.
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Feriado de la Memoria: más de un millón de turistas gastaron $ 231 mil millones durante el fin de semana
El segundo fin de semana del año fue muy tranquilo, con un turista que priorizó escapadas cortas, de cercanía y que cuidó el nivel de gastos .
El gasto promedio diario se ubicó en $103.793 por persona, lo que representa una caída del 7% frente al feriado de Carnaval y un 1,6% menos interanual en términos reales.
Según el informe, esta baja se explica por dos factores clave:
Elección de destinos más cercanos
Predominio de actividades gratuitas, especialmente culturales y conmemorativas por el 24 de marzo
Además, el perfil del turista se definió como “austero, con prioridad en experiencias antes que en consumo intensivo”.
Estadías cortas y viajes fragmentados
A pesar de tratarse de un fin de semana de cuatro días, la estadía promedio fue de 2,2 noches, similar a la de un fin de semana largo tradicional.
Desde CAME señalaron que muchos viajeros optaron por dividir sus escapadas, realizando un viaje más largo y otro más corto dentro del mismo período.
Destinos elegidos y movimiento turístico
El movimiento se caracterizó por una fuerte dispersión territorial y sin picos marcados, con buena circulación en espacios gastronómicos, ferias y actividades nocturnas.
Entre los destinos más elegidos se destacaron:
Ciudad de Buenos Aires
Bariloche
Puerto Iguazú
Salta
Mendoza
Mar del Plata
Ushuaia
También tuvieron buen nivel de actividad localidades bonaerenses como Tigre, San Antonio de Areco y Tandil, junto con destinos del norte y la Patagonia.
Antesala de Semana Santa
El fin de semana largo funcionó como una previa de Semana Santa, lo que generó un movimiento más moderado y distribuido. Muchos turistas optaron por postergar viajes más largos, a la espera del próximo feriado, lo que también impactó en la ocupación.
El clima, además, jugó un rol clave: mientras la Costa Atlántica tuvo lluvias e inestabilidad, el norte y las zonas cordilleranas presentaron mejores condiciones, favoreciendo la llegada de visitantes.
En lo que va de 2026, ya se registraron dos fines de semana largos con 4.022.000 turistas y un gasto total de $1.238.877 millones, consolidando al turismo como uno de los motores de la actividad económica.