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El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre ATE y la ANAC: qué pasa con los vuelos del fin de semana largo

La medida, dispuesta en el marco de la ley 14.786 por la Secretaría de Trabajo, alcanza al gremio ATE y a la ANAC por 15 días. Busca garantizar la normal prestación de servicios y abre una instancia de negociación para destrabar el conflicto.

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre ATE y la ANAC: qué pasa con los vuelos del fin de semana largo

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tras el anuncio de medidas de fuerza realizada por el gremio para el fin de semana largo.

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La medida fue resuelta en el marco de la ley N° 14.786 y tendrá vigencia por un plazo de 15 días que empiezan a correr a partir de las 9 de la mañana del miércoles 18 de marzo, con el objetivo de buscar "una solución al conflicto y garantizar la normal prestación de los servicios".

El gremio de los estatales había difundido un cronograma con las medidas de fuerza que iba a llevar a cabo en 27 aeropuertos del país entre el 18 y el 24 de marzo, en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 17 a 20.

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Según un comunicado del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se intimó a la organización sindical "a dejar sin efecto durante el periodo de conciliación, toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual".

"Asimismo, se dispone que la ANAC deberá abstenerse de adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas", aclaró el texto.

Por ende, durante el periodo de conciliación, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, conforme lo establece la normativa vigente.

"El Ministerio reafirma su compromiso con el diálogo social como herramienta fundamental para la resolución de conflictos y convoca a las partes a mantener la mejor predisposición para alcanzar acuerdos que resguarden el interés general y la paz social", manifestó.

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