El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre ATE y la ANAC: qué pasa con los vuelos del fin de semana largo

"Asimismo, se dispone que la ANAC deberá abstenerse de adoptar represalias de cualquier tipo, debiendo garantizar el normal funcionamiento de las tareas", aclaró el texto.

Por ende, durante el periodo de conciliación, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, conforme lo establece la normativa vigente.

"El Ministerio reafirma su compromiso con el diálogo social como herramienta fundamental para la resolución de conflictos y convoca a las partes a mantener la mejor predisposición para alcanzar acuerdos que resguarden el interés general y la paz social", manifestó.