"Muerte al papa": el llamado al 911 que derivó en la detención de un hombre por amenazar a León XIV

En el marco del amplio despliegue de seguridad desplegado por la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, se conoció el estremecedor audio que desencadenó un operativo de urgencia en el interior de la provincia de Buenos Aires. Tras la detención de un hombre de 58 años en la ciudad de Bahía Blanca, las autoridades judiciales incorporaron a la causa la grabación de la comunicación realizada al Servicio de Emergencias (CATE), donde el acusado exclamó de forma tajante: “¿911? Muerte al Papa, HDP”.