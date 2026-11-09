"Muerte al papa": el llamado al 911 que derivó en la detención de un hombre por amenazar a León XIV

La llamada intimidatoria se registró el sábado, pocas horas después del arribo del Pontífice a territorio nacional. A partir de esa alerta, personal especializado de la División Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA) inició las tareas de investigación bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata y el Juzgado Federal de Garantías N°2, a cargo del juez Santiago Inchausti. Mediante el rastreo de la línea telefónica, los efectivos lograron identificar al titular y localizaron la vivienda del sospechoso en una finca ubicada sobre la calle Cramer al 700, en la localidad bahiense.