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"Muerte al papa": el llamado al 911 que derivó en la detención de un hombre por amenazar a León XIV

Detuvieron a un hombre, identificado como Flavio Ariel Perrone, en Bahía Blanca por amenazar de muerte al papa León XIV al 911.

Detuvieron a iun hombre en Bahía Blanca por amenazar de muerte al papa León XIV al 911. (Foto: prensa Policía / Reuters).

Detuvieron a iun hombre en Bahía Blanca por amenazar de muerte al papa León XIV al 911. (Foto: prensa Policía / Reuters).

En el marco del amplio despliegue de seguridad desplegado por la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina, se conoció el estremecedor audio que desencadenó un operativo de urgencia en el interior de la provincia de Buenos Aires. Tras la detención de un hombre de 58 años en la ciudad de Bahía Blanca, las autoridades judiciales incorporaron a la causa la grabación de la comunicación realizada al Servicio de Emergencias (CATE), donde el acusado exclamó de forma tajante: “¿911? Muerte al Papa, HDP”.

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(Foto: NA)

La llamada intimidatoria se registró el sábado, pocas horas después del arribo del Pontífice a territorio nacional. A partir de esa alerta, personal especializado de la División Antiterrorista de la Policía Federal Argentina (PFA) inició las tareas de investigación bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Atención Inicial de Mar del Plata y el Juzgado Federal de Garantías N°2, a cargo del juez Santiago Inchausti. Mediante el rastreo de la línea telefónica, los efectivos lograron identificar al titular y localizaron la vivienda del sospechoso en una finca ubicada sobre la calle Cramer al 700, en la localidad bahiense.

Qué elementos secuestró la Policía Federal durante el allanamiento en Bahía Blanca

Con los elementos probatorios reunidos por los investigadores, el magistrado interviniente libró la orden de allanamiento y arresto. El procedimiento se concretó anoche, momento en que la Policía Federal detuvo a Flavio Ariel Perrone, de 58 años. Durante la inspección del inmueble, el personal policial secuestró un teléfono celular que será sometido a peritajes técnicos, además de armas de fuego y municiones que quedaron incorporadas al expediente.

El caso de Perrone representa la segunda detención registrada por amenazas contra el Sumo Pontífice en las últimas horas, sumándose al arresto previo de otro hombre en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar. En la actualidad, el imputado permanece privado de su libertad a disposición del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, enfrentando una causa penal por el delito de amenazas.

En pocas palabras

  • Detención en Bahía Blanca: Flavio Ariel Perrone, de 58 años, fue arrestado por amenazar de muerte al papa León XIV.
  • Contenido de la amenaza: El hombre llamó al 911 y exclamó "Muerte al Papa, HDP", generando un operativo policial.
  • Elementos secuestrados: Se incautaron un teléfono celular, armas de fuego y municiones en la vivienda del detenido.
Resumen generado por Thinkindot AI
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