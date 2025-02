¡Gran sorpresa! Una intendenta apareció bailando en tacos y con plumas en los corsos de su ciudad

La intendente, quien se encontraba en el palco acompañada por el vicegobernador Miguel Acevedo, la diputada nacional Elia Fernández de Mansilla, y varios legisladores y concejales, bajó tras el desfile de varias comparsas y se puso el traje para ponerse a bailar delante de los presentes.

intendenta mansilla.png

“Quizás la gente que no es de Aguilares no entiende tanto, pero acá todos tenemos alguien dentro de la familia que haya participado de manera directa o indirecta en los corsos, es algo muy nuestro y lo llevamos en la sangre. Me encanta participar porque la verdad que siempre lo hice y quería hacerlo desde otro punto, donde me toca estar hoy que la gente me puso en otro cargo y quería participar de la misma manera que lo hacía antes”, sostuvo Mansilla tras la viralización de las imagenes.

Y completó: “Fue un gran evento, salió todo muy bien, fueron más de 60 mil personas que asistieron a estos corsos provinciales, que es la fiesta cultural más grande que tenemos acá en nuestra ciudad. Gracias a Dios el clima acompañó el primer fin de semana, tuvimos que suspender el sábado y lo realizamos el domingo y la gente acompañó”

En ese sentido Mansilla remarcó que el evento es gratuito y buscan que sea apto para toda la familia: “Es popular, cero alcohol, tratamos que se lleve a cabo de manera pacífica y uno pueda venir y disfrutarlo en familia, con personas mayores y puedan volver a casa todos seguros y tranquilos comenzamos”.

“Fue un evento muy importante, superamos las expectativas este año, es una fiesta que año tras año crece muchísimo y nosotros tenemos cuatro noches de corsos adultos y dos noches de corsos infantiles, que en estos últimos años tomó la misma dimensión de los cursos adultos, con muchísima gente donde los niños participan. Este año tuvimos la participación de más de 100 niños, que para nosotros fue algo impresionante como organizadores”, expresó.

Quién es María Gimena Mansilla

Mansilla, de 35 años, asumió como intendenta de Aguilares en octubre de 2023 y es la sucesora de Elia Fernández de Mansilla, su madre, quien actualmente se desempeña como diputada nacional por la provincia de Tucumán.