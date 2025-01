Video insólito en Tucumán: dos hombres en silla de ruedas protagonizaron una pelea callejera y se viralizaron

Un hombre, que parece estar cerca observando la situación, se limita a mirar sin actuar al principio. Solo después de varios minutos de tensión y golpes, decide intervenir para separar a los involucrados. Todo esto ocurre mientras el video capta el asombro de quienes presenciaron el conflicto.

Embed

Reacciones en redes sociales

La publicación del video en redes sociales no tardó en desatar un aluvión de reacciones. Desde quienes expresaron su asombro hasta aquellos que utilizaron el material como motivo de memes y bromas. "Cuando ni las sillas de ruedas son excusa para agarrarse a trompadas", escribió un usuario de X ( ex Twitter), acumulando cientos de "me gusta" y compartidos.

Otros comentarios apuntaron al carácter insólito del hecho, mientras algunos internautas cuestionaron la falta de intervención de las personas que se encontraban cerca. "¿Por qué nadie los separa? La violencia nunca es la solución, pero parece que hasta el camarógrafo prefirió grabar en lugar de ayudar", comentó otro usuario.

El fenómeno de la viralización de este tipo de episodios no es nuevo. Con la proliferación de teléfonos móviles y la facilidad para capturar y compartir videos, escenas como esta no tardan en dar la vuelta al mundo. Sin embargo, este caso en particular plantea varias reflexiones: ¿por qué se prefirió grabar antes que mediar en el conflicto? ¿Es justificable compartir y hacer viral un momento de violencia, especialmente entre personas que enfrentan alguna discapacidad?

Insólito video viral Tucumán 2.jpg (Foto: Captura de pantalla)

El contexto del enfrentamiento en Tucumán

Aunque no se conocen detalles sobre el motivo de la pelea en Tucumán, algunos usuarios de redes especularon que podría tratarse de una disputa personal que escaló hasta llegar a los golpes. En el video no se aprecia intervención policial, ni se ha informado si alguno de los hombres resultó herido o fue detenido tras el incidente.

Humor vs. reflexión: el límite de lo viral

Si bien muchos tomaron el video con humor, señalando lo insólito de la pelea, otros plantearon una mirada más reflexiva sobre el impacto de la viralización en las personas involucradas. Algunos expertos en redes sociales señalan que, al difundirse masivamente, este tipo de contenido puede afectar emocionalmente a quienes son captados en situaciones comprometedoras o embarazosas.

En este caso, aunque los protagonistas del video no han dado declaraciones ni se conoce su identidad, queda la pregunta abierta sobre cómo las redes sociales manejan la difusión de este tipo de materiales y cuál es la línea entre el entretenimiento y el respeto por la dignidad de las personas.